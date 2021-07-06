Перша аварія трапилась на вулиці Повітряній, а друга – на вулиці Тунельній. Правоохоронці встановлюють обставини обох ДТП.
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Водій мотоцикла впав під час руху
- О 14:50 на вулиці Повітряній трапилась ДТП – водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та впав.
- Внаслідок аварії 20-річний львів'янин травмувався.
- Медики швидкої відвезли його до лікарні.
- Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.
Мотоцикл зіштовхнувся з легковиком
- Приблизно о 18:00 на вулиці Тунельній трапилась ще одна аварія за участю мотоцикліста.
- Там зіткнулись автівка Skoda Fabia та мотоцикл Honda, яким керував 21-річний водій.
- Чоловік отримав травми, тож його госпіталізували.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
- Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
- Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
- Вони встановлюють усі причини та обставини аварії.
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