У Львові зіштовхнулись Skoda та мотоцикл: водій Honda потрапив у лікарню

6 липня 2021 , 11:57
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 5 липня трапились 2 ДТП за участю мотоциклістів. Обидва водії отримали травми та потрапили до лікарні.

Перша аварія трапилась на вулиці Повітряній, а друга – на вулиці Тунельній. Правоохоронці встановлюють обставини обох ДТП.

До теми Загинув на місці: у Львові мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою – відео

Водій мотоцикла впав під час руху

  • О 14:50 на вулиці Повітряній трапилась ДТП – водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та впав.
  • Внаслідок аварії 20-річний львів'янин травмувався.
  • Медики швидкої відвезли його до лікарні.
  • Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.
Зауважте! Правоохоронці застерігають водіїв двоколісних транспортних засобів дотримуватися правил дорожнього руху. Під час ДТП мотоциклісти часто травмуються, а інколи – гинуть.

Мотоцикл зіштовхнувся з легковиком

  • Приблизно о 18:00 на вулиці Тунельній трапилась ще одна аварія за участю мотоцикліста.
  • Там зіткнулись автівка Skoda Fabia та мотоцикл Honda, яким керував 21-річний водій.
  • Чоловік отримав травми, тож його госпіталізували.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
  • Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
  • Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
  • Вони встановлюють усі причини та обставини аварії.

Читайте також На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

Автор: Ольга Котів