У Львові 14 січня на перехресті зіштовхнулись легковик ВАЗ-2112 та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. Внаслідок ДТП травмувались 4 людини, серед яких була 12-річна дитина.

Аварія трапилась близько 18:40 на перехресті вулиць Шевченка та Томашівської. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Цікаво Знесло з траси: на Рівненщині у ДТП загинули двоє синів львівського священника – фото

Як трапилась аварія

Близько 18:40 на перехресті вулиць Шевченка та Томашівської зіткнулись легкове авто ВАЗ-2112 та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, яким кермував 32-річний житель Яворівського району.

32-річний житель Яворівського району. За кермом легковика перебувала 35-річна львів’янка.

Внаслідок аварії обидва водії автівок отримали травми.

Також постраждали 2 пасажирів легковика – жителі Львова, віком 12 та 36 років.



ДТП трапилась на перехресті / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.



Внаслідок аварії постраждали 4 людини / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини