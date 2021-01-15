У Львові зіштовхнулись ВАЗ та Mercedes: травмувались 4 людини – фото автотрощі
У Львові 14 січня на перехресті зіштовхнулись легковик ВАЗ-2112 та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. Внаслідок ДТП травмувались 4 людини, серед яких була 12-річна дитина.
Аварія трапилась близько 18:40 на перехресті вулиць Шевченка та Томашівської. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 18:40 на перехресті вулиць Шевченка та Томашівської зіткнулись легкове авто ВАЗ-2112 та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, яким кермував 32-річний житель Яворівського району.
- За кермом легковика перебувала 35-річна львів’янка.
- Внаслідок аварії обидва водії автівок отримали травми.
- Також постраждали 2 пасажирів легковика – жителі Львова, віком 12 та 36 років.
ДТП трапилась на перехресті / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Внаслідок аварії постраждали 4 людини / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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