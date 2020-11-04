У Львові затримали 2 винахідливих злодіїв. Чоловіки здали в ломбард велосипед, а потім вкрали його, щоб віднести в інший. Проте працівник першого ломбарду побачив злодіїв і зателефонував у поліцію.

Чоловіки намагались здати крадений велосипед у ломбард тієї ж мережі. Злодії хотіли двічі заробити, але їх затримали. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

Читайте також У Львові 89-річна бабуся допомогла затримати грабіжника: фото

Як чоловіки хотіли двічі здати велосипед в ломбард

Поліцейські 31 жовтня отримали від працівника ломбарду повідомлення про викрадення велосипеду. Продавець розповів, що показував його ймовірному покупцеві. Чоловік захотів проїхатись на велосипеді. Проте він сів на нього та втік.

Наступного дня, 1 листопада, продавець ломбарду знову зателефонував у поліцію. Він розповів, що у ломбард на проспекті Чорновола двоє чоловіків привезли викрадений у нього велосипед.



Злодії вкрали велосипед, щоб знову здати в ломбард / Фото Патрульної поліції Львівщини

Як затримали зловмисників

Патрульні негайно виїхали за викликом. Там вони зустріли працівника ломбарду, який їм телефонував.

Він показав правоохоронцям 2 чоловіків, які в той час виходили з ломбарду. Продавець додав, що один з них здав цей велосипед в ломбард, а другий – вкрав.

Зловмисники помітили патрульних й почали втікати. 21-річного жителя Львівщини затримали одразу.

Патрульні побігли ловити другого чоловіка.

Зловмисник забіг у глуху вулицю і заховався. Правоохоронець побачив погнутий паркан і зрозумів, що чоловік втік недалеко.

Патрульний обстежив подвір’я та знайшов зловмисника на сходах, які ведуть у підвал. Так, 39-річного чоловіка теж затримали.

Слідчі вилучили велосипед як речовий доказ. Справу кваліфікували як грабіж.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Патрульної поліції Львівщини