У Львові 12 листопада поліція погодила нову схему руху автобусів №52. З суботи, 14 листопада, вони почнуть повноцінно курсувати через Старе Рудно.

Для того, щоб змінити маршрут автобусів №52, встановили 30 дорожніх знаків та відремонтували дорогу. 13 листопада, автобуси поїдуть у тестовому режимі, а наступного дня почнуть курсувати повноцінно. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Для зміни маршруту мерія встановила 30 знаків

Львівська міськрада 12 листопада отримала погодження нової схеми руху автобусів №52. Для того, щоб його отримати, мерія зробила багато заходів, які вимагали правоохоронці. У Львові та Рудно встановили 30 знаків про односторонній рух, відремонтували дорогу, поставили знаки на в'їзді в Рудно тощо.

Також для зміни маршруту автобусів №52 відбулось засідання робочої групи, до якої входили жителі Рудно. Вони представляли інтереси всієї громади селища. На засіданні учасники прийняли рішення змінити схему руху автобусів №52.

Хочу повідомити мешканців Рудно і села Зимна Вода, що автобусний маршрут № 52 буде змінено. Завтра (13 листопада – 24 канал) автобуси тестово проїдуть по новій схемі, водії постажуються, бо це новий для них маршрут. А з суботи, 14 листопада, маршрут запрацює повноцінно,

– повідомила заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Автобуси №52 курсуватимуть від вулиці Володимира Великого у Рудно, через Старе Рудно, і до вулиці Варшавської у Львові.

Яким маршрутом курсуватимуть автобуси №52

З Рудно до Львова

вулиця Володимира Великого (Рудно);

вулиця Огієнка;

вулиця Грушевського;

вулиця Наливайка;

вулиця Шевченка;

вулиця Вербицького;

кільцева дорога;

вулиця Городоцька;

вулиця Торгова;

площа Різні;

проспект Чорновола;

вулиця Липинського;

вулиця Варшавська.

З Львова до Рудно