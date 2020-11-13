У Львові змінили схему руху автобусів №52: деталі маршруту
У Львові 12 листопада поліція погодила нову схему руху автобусів №52. З суботи, 14 листопада, вони почнуть повноцінно курсувати через Старе Рудно.
Для того, щоб змінити маршрут автобусів №52, встановили 30 дорожніх знаків та відремонтували дорогу. 13 листопада, автобуси поїдуть у тестовому режимі, а наступного дня почнуть курсувати повноцінно. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Для зміни маршруту мерія встановила 30 знаків
Львівська міськрада 12 листопада отримала погодження нової схеми руху автобусів №52. Для того, щоб його отримати, мерія зробила багато заходів, які вимагали правоохоронці. У Львові та Рудно встановили 30 знаків про односторонній рух, відремонтували дорогу, поставили знаки на в'їзді в Рудно тощо.
Також для зміни маршруту автобусів №52 відбулось засідання робочої групи, до якої входили жителі Рудно. Вони представляли інтереси всієї громади селища. На засіданні учасники прийняли рішення змінити схему руху автобусів №52.
Хочу повідомити мешканців Рудно і села Зимна Вода, що автобусний маршрут № 52 буде змінено. Завтра (13 листопада – 24 канал) автобуси тестово проїдуть по новій схемі, водії постажуються, бо це новий для них маршрут. А з суботи, 14 листопада, маршрут запрацює повноцінно,
– повідомила заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.
Автобуси №52 курсуватимуть від вулиці Володимира Великого у Рудно, через Старе Рудно, і до вулиці Варшавської у Львові.
Яким маршрутом курсуватимуть автобуси №52
З Рудно до Львова
- вулиця Володимира Великого (Рудно);
- вулиця Огієнка;
- вулиця Грушевського;
- вулиця Наливайка;
- вулиця Шевченка;
- вулиця Вербицького;
- кільцева дорога;
- вулиця Городоцька;
- вулиця Торгова;
- площа Різні;
- проспект Чорновола;
- вулиця Липинського;
- вулиця Варшавська.
З Львова до Рудно
- вулиця Варшавська;
- проспект Чорновола;
- вулиця Городоцька;
- вулиця Шевченка;
- вулиця Бенедиктовича;
- вулиця Городоцька;
- кільцева дорога;
- вулиця Вербицького;
- вулиця Шевченка;
- вулиця Лисенка;
- вулиця Грушевського;
- вулиця Володимира Великого (Рудно).
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