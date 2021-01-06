У Львові на Різдво автобуси курсуватимуть за зміненим графіком / 24 канал

У Львові в період різдвяних свят транспорт курсуватиме за зміненим графіком. Зокрема, 3 автобуси не працюватимуть взагалі, а всі інші матимуть розклад вихідного дня.