У Львові зміниться графік руху автобусів на Різдво: як вони курсуватимуть
У Львові в період різдвяних свят транспорт курсуватиме за зміненим графіком. Зокрема, 3 автобуси не працюватимуть взагалі, а всі інші матимуть розклад вихідного дня.
Графік руху автобусів, які обслуговує Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1, зміниться. Зокрема, маршрути № 1А, 2А та 45 7 січня не курсуватимуть взагалі. Про це повідомила пресслужба ЛК АТП № 1.
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Розклад руху автобусів на Різдво
ЛК АТП № 1 підготувало графіки руху автобусів на Різдво. Так, 7 січня маршрути № 1А, 2А та 45 не курсуватимуть.
Автобус № 8А курсуватиме за графіком вихідного дня. Натомість маршрути № 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 курсуватимуть за спеціальними графіками.
Дивіться розклад руху автобусів на Різдво / Фото ЛК АТП № 1
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