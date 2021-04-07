З початку 2021 року на львівських кладовищах суттєво збільшилась кількість поховань. Зокрема, у місті значно зросла кількість померлих через пневмонію, порівнюючи з аналогічним періодом торік.

У 2020 році у період з січня по березень у Львові поховали 15 людей, які померли від пневмонії. У 2021 році було 70 таких поховань.

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Кількість поховань зростає через COVID-19

З початку 2021 року на львівських кладовищах поховали 166 людей, які померли через коронавірус. За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, кількість поховань у Львові зросла через збільшення кількості померлих від COVID-19.

Ми маємо на сьогодні цифри, які вражають у негативному сенсі, тому що кількість поховань у нас значно збільшилась і від пневмонії, і від COVID-19, і загальна кількість поховань є набагато більшою,

– зазначила посадовиця.

Маруняк додала, що у Львові у 2020 році щодня ховали 18 – 22 людей. У 2021 році ця цифра зросла до 30 – 35 людей.

"Але треба також зважити, що, я думаю, кількість свідоцтв про поховання є більшою, тому що людей також ховають і в селах, які є біля міста Львова. Тому це є тільки статистика поховань, яка є в місті. Але навіть вона є невтішною", – розповіла посадовиця.

У 2021 році поховали більше людей, ніж у 2020

Маруняк зазначила, що, якщо порівнювати перший квартал 2020 і 2021 років, то кількість поховань у Львові зросла на 266 людей.

"Тобто ми поховали більше людей, ніж у 2020 році. Поховання померлих від пневмонії, у порівнянні із минулим роком, збільшилось на 55 людей: було 15 осіб у першому кварталі 2020 року, натомість у 2021 році – 70", – розповіла заступниця мера.

Маруняк заявила, що у 2021 році поховали 166 людей, які були хворими на коронавірус. Натомість у першому кварталі 2020 року не ховали жодної людини, яка померла від COVID-19.



У Львові у 2021 році зросла кількість поховань / Фото ЛМР