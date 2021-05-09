У Львові розшукали кур'єра Glovo, який збив 10-річну дитину

Ще 28 квітня на вулиці Боткіна у Львові кур'єр Glovo наїхав на 10-річну дівчинку. А 8 травня чоловіка затримали, ним виявився 20-річний іноземець. Це вдалося зробити завдяки небайдужому перехожому.
Поліцейські оголосили зловмисника у розшук не одразу, а тільки 7 травня. Затримали чоловіка на вулиці Князя Романа 8 травня.
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Як знайшли та затримали скутериста
Це сталося завдяки тому, що чоловік на ім'я Олег звернув увагу патрульних на підозрілий скутер, він у соцмережах побачив фото та інформацію про розшук.
Патрульні вирішили перевірити це та зупинили скутер. За його кермом перебував 20-річний іноземець.
Спершу він заперечував свою провину. Однак правоохоронці оглянули його транспорт та виявили пошкодження, характерні для ДТП, в якій постраждала 10-річна дівчинка.
Після цього іноземець зізнався у скоєному та розповів, де сховав той шолом та одяг, в якому був одягнений в день аварії.
Інспектори відділу розшуку склали 2 протоколи: за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та статтею про залишення місця аварії.
Що відомо про наїзд на дівчинку
- 28 квітня, приблизно о 18:00 на вулиці Боткіна скутерист збив 10-річну дівчинку. Дитина у той час переходила дорогу пішохідним переходом. На щастя, вона отримала лише легкі ушкодження.
- Чоловік одразу ж втік з місця ДТП. Скутерист був у червоному шоломі та з наплічником компанії Glovo.