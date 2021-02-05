У Львові знесуть незаконну новобудову, у якій забудовник вже встиг продати квартири

Джерело:ZAXID.NET
Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова залишив чинним попереднє рішення суду про знесення 6-поверхівки на вулиці Варшавській. Забудовник самовільно звів будинок і навіть продав у ньому квартири.
ГО "Наше ідеальне місто" побудувала 6-поверхівку на місці одноповерхового будинку. Забудовник звів перший поверх новобудови, не отримавши жодного дозволу на будівництво.
До теми Суд зобов'язав львівського забудовника знести незаконний поверх у ЖК: що відомо
Читайте також Львів'яни програли суд: у Львові побудують готель на вулиці Вороного
Львівський окружний адміністративний суд 29 березня 2019 року задовольнив позов Інспекції ДАБК. Суд постановив повністю знести самовільно збудований будинок. На це рішення забудовник подав апеляцію. Суд задовольнив її частково, адже покупці квартир у 6-поверхівці вже встигли оформити на свої нові помешкання право власності.
У 2020 році ДАБІ подала та виграла касацію. Справу направили на повторний розгляд. 18 листопада 2020 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова підтвердив рішення окружного адмінсуду про знесення будинку. Суддя погодився з тим, що будинок звели з порушеннями містобудівного законодавства, зокрема забудовник не мав дозволів на будівництво, а земельна ділянка не була призначена для будівництва житла. На це рішення ГО "Наше ідеальне місто" впродовж 30 днів могло подати касацію. Проте у реєстрі судових рішень інформація про це відсутня.