У Львові знесуть незаконну новобудову, у якій забудовник вже встиг продати квартири

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова залишив чинним попереднє рішення суду про знесення 6-поверхівки на вулиці Варшавській. Забудовник самовільно звів будинок і навіть продав у ньому квартири.

ГО "Наше ідеальне місто" побудувала 6-поверхівку на місці одноповерхового будинку. Забудовник звів перший поверх новобудови, не отримавши жодного дозволу на будівництво.

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Як забудовник самовільно звів будинок

У 2014 році ГО "Наше ідеальне місто" отримала в оренду від Львівської мерії земельну ділянку площею 0,0306 гектара для обслуговування нежитлової будівлі без права капітального будівництва. Тоді там розташовувався старий одноповерховий будинок .

від Львівської мерії площею 0,0306 гектара для обслуговування нежитлової будівлі без права капітального будівництва. Тоді там розташовувався . У 2018 році інспектори міської ДАБК виявили, що забудовник звів на вулиці Варшавській перший поверх новобудови . ГО "Наше ідеальне місто" не отримала на будівництво жодних дозволів, зокрема містобудівних умов та обмежень. Тоді організацію оштрафували на 651,94 тисячі гривень і зобов’язали знести самовільно збудований поверх. Попри заборону та відсутність дозволів забудовник продовжив зводити будинок і намагався скасувати штраф через суд.

на вулиці Варшавській . ГО "Наше ідеальне місто" не отримала на будівництво жодних дозволів, зокрема містобудівних умов та обмежень. Тоді на 651,94 тисячі гривень і зобов’язали знести самовільно збудований поверх. Попри заборону та відсутність дозволів і намагався скасувати штраф через суд. Через 6 місяців Інспекція ДАБК повторно перевірила будмайданчик. На той момент забудовник уже збудував 4 з 6 запланованих поверхів. "Наше ідеальне місто" знову оштрафували на 92 тисячі гривень й зобов’язали знести самобуд. Організація не виконала цих умов, тому Інспекція ДАБК звернулася до суду.

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Як відбувались суди щодо самобуду на Варшавській

Львівський окружний адміністративний суд 29 березня 2019 року задовольнив позов Інспекції ДАБК. Суд постановив повністю знести самовільно збудований будинок. На це рішення забудовник подав апеляцію. Суд задовольнив її частково, адже покупці квартир у 6-поверхівці вже встигли оформити на свої нові помешкання право власності.

У 2020 році ДАБІ подала та виграла касацію. Справу направили на повторний розгляд. 18 листопада 2020 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова підтвердив рішення окружного адмінсуду про знесення будинку. Суддя погодився з тим, що будинок звели з порушеннями містобудівного законодавства, зокрема забудовник не мав дозволів на будівництво, а земельна ділянка не була призначена для будівництва житла. На це рішення ГО "Наше ідеальне місто" впродовж 30 днів могло подати касацію. Проте у реєстрі судових рішень інформація про це відсутня.

За даними сайтів з продажу житла, на вулиці Варшавській, 22 завершують будівництво ЖК "Варшава Хоум". У будинку буде 16 квартир, кожну з яких забудовник хотів продати майже по 20 тисяч гривень за квадратний метр. Проте наразі будівництво заморожене.