У Львові зникла 12-річна школярка Олександра Дорош. Дівчинка 21 січня вийшла з дому й досі не повернулась. Поліція оголосила її у розшук.

Школярка вчилась в одній з львівських гімназій. Правоохоронці поки не встановили, де наразі вона перебуває. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також Дитина залишилась без батька: на Львівщині родина отруїлась чадним газом – фото Як зникла 12-річна школярка Близько 11:40 21 січня 12-річна школярка Олександра Дорош вийшла з дому і досі не повернулась. Наразі місце її перебування – невідоме.

Дівчинка – учениця 7 класу однієї з львівських гімназій.

Школярка має зріст 154 сантиметри. У дівчинки середня статура, довге темне волосся з пасмами рожевого кольору, очі – темні.

Зникла була одягнена у куртку золотистого кольору, бежеву шапку, чорні джинси й мала з собою чорну сумку.

Правоохоронці просять, усіх, кому відома інформація про місцеперебування дівчинки, повідомити на оперативну лінію 102 або за телефонами 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.

У Львові 21 січня зникла 12-річна школярка / Фото поліції Львівщини