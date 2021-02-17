У Львові 12 лютого зникла учениця першого курсу одного з професійно-технічних училищ міста Вікторія Мудрик. Дівчина вийшла з дому на навчання й до цього часу не повернулась.

Про зникнення неповнолітньої правоохоронців повідомив її батько. Поліція оголосила дівчину у розшук. Читайте також У Львові на закоханих впала брила льоду: дівчина отримала множинні відкриті переломи Як зникла дівчина Близько 20:00 16 лютого до правоохоронців звернувся 43-річний львів'янин.

Чоловік розповів, що його неповнолітня донька 12 лютого о 8:10 вийшла з дому на навчання і досі не повернулася.

З того часу місце її перебування невідоме.

Як встановили правоохоронці, востаннє дівчину бачили 12 лютого в училищі.

Проте невідомо, куди вона пішла після навчання, адже на зв'язок з рідними вона не виходить.

Вікторія Мудрик зникла 12 лютого / Фото поліції Львівщини Особливі прикмети львів'янки на вигляд 16 – 17 років, худорлявої тілобудови,

зріст – 156 сантиметрів,

темно-вишневе волосся, карі очі та густі темні брови.

Була одягнута в червону куртку, червону шапку, сині джинси, чорні черевики та мала з собою чорний рюкзак з блискітками. До розшуків безвісти зниклої залучили співробітників відділу поліції № 1 Львівського райуправління поліції та інших територіальних підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої дівчини, зателефонувати на оперативну лінію 102.