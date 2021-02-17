У Львові безвісти зникла 16-річна дівчина: її шукають вже майже тиждень – фото
У Львові 12 лютого зникла учениця першого курсу одного з професійно-технічних училищ міста Вікторія Мудрик. Дівчина вийшла з дому на навчання й до цього часу не повернулась.
Джерело:поліція Львівщини
Про зникнення неповнолітньої правоохоронців повідомив її батько. Поліція оголосила дівчину у розшук.
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Як зникла дівчина
- Близько 20:00 16 лютого до правоохоронців звернувся 43-річний львів'янин.
- Чоловік розповів, що його неповнолітня донька 12 лютого о 8:10 вийшла з дому на навчання і досі не повернулася.
- З того часу місце її перебування невідоме.
- Як встановили правоохоронці, востаннє дівчину бачили 12 лютого в училищі.
- Проте невідомо, куди вона пішла після навчання, адже на зв'язок з рідними вона не виходить.
Вікторія Мудрик зникла 12 лютого / Фото поліції Львівщини
Особливі прикмети львів'янки
- на вигляд 16 – 17 років, худорлявої тілобудови,
- зріст – 156 сантиметрів,
- темно-вишневе волосся, карі очі та густі темні брови.
- Була одягнута в червону куртку, червону шапку, сині джинси, чорні черевики та мала з собою чорний рюкзак з блискітками.
До розшуків безвісти зниклої залучили співробітників відділу поліції № 1 Львівського райуправління поліції та інших територіальних підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої дівчини, зателефонувати на оперативну лінію 102.
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