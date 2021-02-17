У Львові безвісти зникла 16-річна дівчина: її шукають вже майже тиждень – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Львові 12 лютого зникла учениця першого курсу одного з професійно-технічних училищ міста Вікторія Мудрик. Дівчина вийшла з дому на навчання й до цього часу не повернулась.
Про зникнення неповнолітньої правоохоронців повідомив її батько. Поліція оголосила дівчину у розшук.
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Вікторія Мудрик зникла 12 лютого / Фото поліції Львівщини
До розшуків безвісти зниклої залучили співробітників відділу поліції № 1 Львівського райуправління поліції та інших територіальних підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої дівчини, зателефонувати на оперативну лінію 102.