Люди були в паніці: у Львові знову замінували ТРЦ Forum – фото і відео

27 травня 2021 , 14:07
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Джерело:

24 канал

У Львові 27 травня знову повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З торгового центру евакуювали відвідувачів та працівників. Наразі правоохоронці шукають там вибухівку.

Попереднє повідомлення, про замінування ТРЦ Forum Lviv надійшло 26 травня. Тоді правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів. 

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З ТРЦ евакуювали відвідувачів та працівників

Приблизно о 15:52 відвідувачам та працівникам ТРЦ Forum Lviv повідомили, що торговий центр завершує свою роботу. Усіх людей попросили покинути приміщення. Про причину закриття ТРЦ не повідомили, проте попросили зберігати спокій.

О 15:52, на фразі "просимо зберегти спокій", всі побігли до виходу. Але ніхто нічого не пояснював,
– розповіла журналістка 24 каналу Ірина Буртик.

Більша частина людей, які вийшли з торгового центру, так і залишились на території. Вони сіли на лавочках на площі перед ТРЦ та спостерігали за роботою правоохоронців, які невдовзі приїхали.

24 канал звернувся за коментарем у поліцію щодо цього інциденту. Правоохоронці розповіли, що на електронну пошту ТРЦ знову надійшло повідомлення про його ймовірне замінування.

На місце виклику приїхала слідчо-оперативна група, патрульні, кінологи, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Наразі правоохоронці обстежують приміщення ТРЦ та прилеглі території. У поліції пообіцяли надати додаткову інформацію після завершення перевірки.

Дивіться відео, як ТРЦ евакуювали людей:

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Коротко про останнє замінування ТРЦ Forum Lviv

  • 26 травня о 13:20 до правоохоронців зателефонували з адміністрації ТРЦ Forum Lviv.
  • Там розповіли, що на електронну пошту центру надійшло повідомлення про замінування.
  • На місце події негайно виїхали співробітники різних служб поліції Львівщини.
  • Вони обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ і евакуювали майже 3 тисячі людей.
  • Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування.
  • Слідчі встановили, що неправдиве повідомлення прийшло з Росії.

У Львові знову замінували ТРЦ Forum / Фото Софії Мінджоси та Ірини Буртик

 

Автор: Ольга Котів