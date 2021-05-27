Люди були в паніці: у Львові знову замінували ТРЦ Forum – фото і відео

У Львові 27 травня знову повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З торгового центру евакуювали відвідувачів та працівників. Наразі правоохоронці шукають там вибухівку.

Попереднє повідомлення, про замінування ТРЦ Forum Lviv надійшло 26 травня. Тоді правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.

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З ТРЦ евакуювали відвідувачів та працівників

Приблизно о 15:52 відвідувачам та працівникам ТРЦ Forum Lviv повідомили, що торговий центр завершує свою роботу. Усіх людей попросили покинути приміщення. Про причину закриття ТРЦ не повідомили, проте попросили зберігати спокій.

О 15:52, на фразі "просимо зберегти спокій", всі побігли до виходу. Але ніхто нічого не пояснював,

– розповіла журналістка 24 каналу Ірина Буртик.

Більша частина людей, які вийшли з торгового центру, так і залишились на території. Вони сіли на лавочках на площі перед ТРЦ та спостерігали за роботою правоохоронців, які невдовзі приїхали.

24 канал звернувся за коментарем у поліцію щодо цього інциденту. Правоохоронці розповіли, що на електронну пошту ТРЦ знову надійшло повідомлення про його ймовірне замінування.

На місце виклику приїхала слідчо-оперативна група, патрульні, кінологи, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Наразі правоохоронці обстежують приміщення ТРЦ та прилеглі території. У поліції пообіцяли надати додаткову інформацію після завершення перевірки.

Дивіться відео, як ТРЦ евакуювали людей:

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Коротко про останнє замінування ТРЦ Forum Lviv

26 травня о 13:20 до правоохоронців зателефонували з адміністрації ТРЦ Forum Lviv.

Там розповіли, що на електронну пошту центру надійшло повідомлення про замінування.

На місце події негайно виїхали співробітники різних служб поліції Львівщини.

Вони обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ і евакуювали майже 3 тисячі людей.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування.

Слідчі встановили, що неправдиве повідомлення прийшло з Росії.

У Львові знову замінували ТРЦ Forum / Фото Софії Мінджоси та Ірини Буртик