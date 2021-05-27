Люди були в паніці: у Львові знову замінували ТРЦ Forum – фото і відео

У Львові 27 травня знову повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З торгового центру евакуювали відвідувачів та працівників. Наразі правоохоронці шукають там вибухівку.
Попереднє повідомлення, про замінування ТРЦ Forum Lviv надійшло 26 травня. Тоді правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.
До теми У Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum: евакуювали 3000 людей – фото і відео
З ТРЦ евакуювали відвідувачів та працівників
Приблизно о 15:52 відвідувачам та працівникам ТРЦ Forum Lviv повідомили, що торговий центр завершує свою роботу. Усіх людей попросили покинути приміщення. Про причину закриття ТРЦ не повідомили, проте попросили зберігати спокій.
О 15:52, на фразі "просимо зберегти спокій", всі побігли до виходу. Але ніхто нічого не пояснював,
– розповіла журналістка 24 каналу Ірина Буртик.
Більша частина людей, які вийшли з торгового центру, так і залишились на території. Вони сіли на лавочках на площі перед ТРЦ та спостерігали за роботою правоохоронців, які невдовзі приїхали.
24 канал звернувся за коментарем у поліцію щодо цього інциденту. Правоохоронці розповіли, що на електронну пошту ТРЦ знову надійшло повідомлення про його ймовірне замінування.
На місце виклику приїхала слідчо-оперативна група, патрульні, кінологи, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Наразі правоохоронці обстежують приміщення ТРЦ та прилеглі території. У поліції пообіцяли надати додаткову інформацію після завершення перевірки.
Дивіться відео, як ТРЦ евакуювали людей:
Актуально ТРЦ Forum Lviv "замінували" з Росії: правоохоронці проводять розслідування
Коротко про останнє замінування ТРЦ Forum Lviv
- 26 травня о 13:20 до правоохоронців зателефонували з адміністрації ТРЦ Forum Lviv.
- Там розповіли, що на електронну пошту центру надійшло повідомлення про замінування.
- На місце події негайно виїхали співробітники різних служб поліції Львівщини.
- Вони обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ і евакуювали майже 3 тисячі людей.
- Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування.
- Слідчі встановили, що неправдиве повідомлення прийшло з Росії.
У Львові знову замінували ТРЦ Forum / Фото Софії Мінджоси та Ірини Буртик