У Львові знову з'явився мурал, присвячений Каті Гандзюк: фото

У Львові 17 червня з'явився новий мурал, присвячений активістці Каті Гандзюк. Попередній стінопис невідомі чоловіки здерли лопатами під час робіт з "благоустрою".

Мурал з'явився на новоствореній вулиці Захисників України, що розташована біля церкви Анни. Тут також є багато стінописів, присвячених українським захисникам.

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У Львові з'явився мурал з цитатою Каті Гандзюк

Активістка Меланія Подоляк повідомила, що у Львові на вулиці захисників України з'явився новий мурал, присвячений Каті Гандзюк. На стіні з нагоди Дня народження загиблої активістки зобразили її відому цитату та портрет.

У неї навіть після смерті є друзі. І кожного дня з'являються нові. А в них їх ніколи не буде. З днем народження, Катю,

– написала Подоляк.

Над створенням муралу працювали небайдужі львів'яни. Він є майже ідентичним стінопису, який був на стіні Львівського державного університету внутрішніх справ. Його 5 листопада 2020 року, на наступний день після роковин смерті Гандзюк, знищили невідомі чоловіки. Вони грубо здерли мурал лопатою, а на усі запитання відповідали, що виконують "роботи з благоустрою".

Помічницю Херсонського міського голови, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Вона померла в київському опіковому центрі 4 листопада 2018 року, так і не відновившись після важких опіків.



У Львові створили мурал, присвячений Каті Гандзюк / Фото Меланії Подоляк