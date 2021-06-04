Раніше у Львові підвищили вартість проїзду. Ціна квитка зросла з 7 до 10 гривень.

До теми У Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті: яка ціна квитка та абонементів

У Львові подорожчають проїзні абонементи та пересадкові квитки

Виконком ЛМР встановив нові тарифи на проїзні абонементи та пересадкові квитки у трамваях і тролейбусах. Рішення набуде чинності з 7 червня.

Нова вартість проїзних абонементів:

місячна проїзна картка для підприємств, установ та організацій – 300 гривень;

загальна тримісячна проїзна картка – 600 гривень;

загальна місячна проїзна картка – 240 гривень;

електронна тримісячна проїзна картка – 590 гривень;

електронна місячна проїзна картка – 230 гривень;

пільгова місячна проїзна картка для учнів та студентів – 120 гривень;

електронна пільгова місячна проїзна картка – 115 гривень;

електронна пільгова денна проїзна картка – 30 гривень;

електронна триденна проїзна картка – 70 гривень.

Пересадкові квитки на трамваї та тролейбуси також подорожчають. Їхня вартість зросте з 8 до 12 гривень.

Пасажири зможуть придбати паперові проїзні у кіосках ЛКП "Львівелектротранс", а електронні абонементи – на сайті перевізника та в додатку Privat24.

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Користуватись абонементами буде вигідніше

Керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів розповів, що купувати місячні та тримісячні абонементи буде вигідніше, ніж оплачувати разову поїздку.

До прикладу, загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті буде коштувати 240 гривень. При здійсненні 60 поїздок на місяць, тобто двічі на день, вартість разової поїздки становитиме 4 гривні,

– зазначив посадовець.

За його словами, ще вигіднішим буде придбати електронну місячну проїзну картку, вартість якої становитиме 230 гривень. Так, при здійсненні 2 поїздок на день вартість проїзду становитиме 3,83 гривні.