Львівська мерія вирішила збільшити вартість проїзду громадським транспортом до 10 гривень. До такого кроку вдалися через прохання комунального підприємства "Львівелектротранс".

Рішення про підвищення тарифів набуває чинності з моменту його оприлюднення. У проєкті ЛМР датою оприлюднення вказане 17 березня 2021 року. Та спершу його мають проголосувати місцеві депутати.

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Для автобусів у Львові залишиться єдина фіксована ціна, але вона зросте з 7 до 10 гривень. Натомість ціни на проїзд в електротранспорті залишаться різними, залежно від певних умов.

Ціни проїзду в електротранспорті Львова:

10 гривень – квиток у разі купівлі просто у водія,

10 гривень – вартість перевезення багажу,

9 гривень – квиток при купівлі в кіосках,

8,50 гривні – електронний квиток (QR-коди Приват24, SMS-квитки, Bluetooth-квитки, квитки через термінали самообслуговування IBOX та EasyPay),

5 гривень – квиток для студентів при купівлі у водія,

4 гривні – квиток для студентів при купівлі в кіосках або електронних квитків.

Рішення про підвищення вартості проїзду винесуть на розгляд виконавчого комітету ЛМР приблизно у квітні. До цього проєкт пройде перевірку Антимонопольного комітету.

Слід зазначити, що самі перевізники просили ще більшої вартості проїзду. За їхніми підрахунками, економічно обґрунтованою була б вартість 14 гривень для автобусів і 12 гривень – для електротранспорту.