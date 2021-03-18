У Львові вартість проїзду в усьому транспорті зросте до 10 гривень

Джерело:Львівська міська рада
Львівська мерія вирішила збільшити вартість проїзду громадським транспортом до 10 гривень. До такого кроку вдалися через прохання комунального підприємства "Львівелектротранс".
Рішення про підвищення тарифів набуває чинності з моменту його оприлюднення. У проєкті ЛМР датою оприлюднення вказане 17 березня 2021 року. Та спершу його мають проголосувати місцеві депутати.
Цікаво Понад мільярд гривень: таку суму заплатив Київ за проїзд пільговиків
Для автобусів у Львові залишиться єдина фіксована ціна, але вона зросте з 7 до 10 гривень. Натомість ціни на проїзд в електротранспорті залишаться різними, залежно від певних умов.
Рішення про підвищення вартості проїзду винесуть на розгляд виконавчого комітету ЛМР приблизно у квітні. До цього проєкт пройде перевірку Антимонопольного комітету.