Львівська міська ДАБК виявила низку порушень під час будівництва ЖК Tiffany apartments. Будівльну компанію "Мій дім" оштрафували на 700 тисяч гривень, а будівництво житлового комплексу зупинили.

Джерело: пресслужба Львівської міськради.

Міська інспекція державного архітектурно-будівельного контролю завершила перевірку будівництва житлового комплексу Tiffany apartments, що розташоване на вулиці Пасічній, 83.

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Чому будівництво ЖК Tiffany apartments зупинили

Міська інспекція державного архітектурно-будівельного контролю видала припис про зупинку будівництва житлового комплексу Tiffany apartments. Будівельну компанію "Мій дім" оштрафували на 700 тисяч гривень.

Забудовник не забезпечив достатньої кількості паркомісць для майбутніх мешканців житлового комплексу. Також компанія зменшила кількість торгово-офісних приміщень.

Після затвердження містобудівних умов і обмежень на виконкомі забудовник дозволив собі кардинально поміняти проєкт. Замість обіцяних 7800 квадратних метрів житла перепроєктували на 13 200 квадратних метрів. Під комерцію, відповідно, лишили мало,

– пояснив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач

Питання паркомісць під час розгляду проєкту будівництва ЖК Tiffany apartments було одним з принципових. Забудовник обіцяв, що не лише належно забезпечить паркомісцями майбутніх мешканців житлового комплексу, а й створить місця для мешканців мікрорайону. Проте наразі паркомісць бракує навіть для майбутніх мешканців ЖК.

"Забудовник мусить максимально повернутись до тих параметрів, які він затверджував на містобудівній раді та які розглядав виконавчий комітет міськради. Інших варіантів нема. Винятком цей кейс теж не стане. Забудовникам слід проявити здоровий глузд і усунути порушення. Вони ж мають розуміти – для них же вигідніше це зробити якомога швидше", – додав Зубач.



Будівництво ЖК Tiffany apartments призупинили / Фото Львівської міськради

Коротко про скандал навколо ЖК Tiffany apartments

Після затвердження містобудівних умов і обмежень на засідання виконкому Львівської міськради компанія "Мій дім" кардинально поміняла проєкт будівництва ЖК Tiffany apartments.

За затвердженим проєктом, у будинку повинно було бути 7,8 тисячі квадратних метрів.

Проте будівельна компанія збільшила кількість квартир до 13,2 тисячі квадратних метрів.

Також забудовник суттєво зменшив кількість торгово-офісних приміщень.

Поки компанія не усуне усіх порушень, будівництво ЖК Tiffany apartments буде зупинене.

Раніше мерія закликала львів'ян не купувати квартир у цьому ЖК, бо його, зважаючи на кількість порушень, можуть не ввести в експлуатацію.



Забудовник суттєво змінив проєкт будівництва ЖК Tiffany apartments / Фото Львівської міськради