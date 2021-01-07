У Львові зустріли головне християнське свято. Традиційно веселі забави на Різдво влаштували у Шевченківському гаю.

Долучитися до традиційних веселощів прийшли не лише львів'яни, але й туристи з інших міст України й навіть з-за кордону. Детальніше – у матеріалу 24 каналу.

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Поринути в атмосферу Різдва

Автентичний гурт "Коралі" вже традиційно поблизу однієї з хатин у Шевченківському гаю розучував із гостями колядки. Слова легкі, а пританцьовуючи, ще й зігрітись можна.

Цього разу вивчила бойківську колядку ватага колядників з:

Кривого Рогу;

Запоріжжя;

Києва;

Львова.

І, за звичаєм, на порозі хати запитували в господарів дозволу зайти та заспівати. Почали лише після того, як звіздар з'явився у будинку й усі колядники були на місці.



Як у Львові святкували Різдво / Скриншот з відео

Відтворення традицій у Шевченківському гаю

Шевченківський гай у Львові – місце, де з року в рік відтворюють традиції на Різдво. Для святкової атмосфери там встановили живу шопку. До фігур вертепу додали баранчиків, які мешкають у музеї.



Жива шопка у Шевченківському гаю / Скриншот з відео

Колядки та святковий настрій до вподоби усім, хто завітав туди. Більшість гостей свята задовго планувала зустріти Різдво саме у Львові. Додала настрою і погода – місто припорошив казковий лапатий сніг.

Свято одного дня

Святкування цього року назвали безпечним Різдвом. Празникують лише 7 січня замість звичних трьох днів, адже далі – посилення карантину.