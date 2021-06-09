Львову дадуть грант на оптимізацію лікарняної мережі

У Львові планують розвивати медичну галузь та об'єднати лікарні, щоб посилити їхню роботу. Місто отримає грантову підтримку від USAID на оптимізацію госпітальної мережі.

Грант використають на створення та реалізацію комплексної стратегії медичних показників та економічних моделей. USAID готовий надати місту аналітичну та юридичну підтримку для розвитку медзакладів.

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У Львові розвиватимуть госпітальну мережу

Під час Екстреного медичного форуму керівник напрямку надання послуг в охороні здоров'я проєкту USAID Владислав Одринський презентував дослідження щодо розвитку госпітальної мережі.

Зокрема, у цій методології мовиться про те, як формувати лікарняний сектор в Україні. Тут ми використали підхід кластеризації медичних послуг,

– зазначив Одринський.

За його словами, кластер – це велика територія з населенням понад 150 тисяч. В країні вона часто збігається з тими районами, які запровадили адміністративною реформою.

"Саме ці медичні кластери, їхні підходи та планування поклали в основу адміністративно-територіальної реформи, тому що були використані європейські підходи до планування таких територій", – додав керівник напрямку надання послуг в охороні здоров'я проєкту USAID.

У Львівському госпітальному окрузі є 7 кластерів

За словами Одринського, за цією методологією, Львівський госпітальний округ розділений на 7 кластерів. Вони збігаються з укрупненими районами.

"Ми бачимо, що Львівський кластер – один із 7, але він обслуговує населення більше ніж 1,15 мільйона жителів. І це не ті 720 тисяч, які є у територіальній громаді міста, а значно більше", – зазначив експерт.

Він додав, що безпосередньо у самому Львівському кластері є 23 територіальні громади, з яких 10 – міські, 4 – селищні й 9 – сільські. Там наразі розміщені 33 медичні заклади, половина з яких належать територіальній громаді Львова.

Одринський зазначив, що кожен окремий заклад не можна розглядати як самостійну одиницю, адже в сучасних системах лікарні є частиною комплексної мережі.

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Львову дадуть грант на оптимізацію госпітальної мережі

Керівник напрямку надання послуг в охороні здоров'я проєкту USAID зазначив, що проєкт USAID готовий надати підтримку Львову на оптимізацію госпітальної мережі.

Я хотів би наголосити, що мета проєкту – підтримати територіальну громаду Львова в процесі оптимізації своєї госпітальної мережі, особливо в процесі об'єднання медичних закладів,

– заявив Одринський.

Він зазначив, що для того, щоб усе пройшло успішно, проєкт надасть Львову аналітичну, юридичну та грантову допомогу на реалізацію стратегій розвитку медичних закладів.

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко підсумував, що місто отримає грант від USAID на розробку комплексної стратегії медичних показників та економічних моделей.

"Ми за це дуже дякуємо колегам з USAID. Справді, сьогодні така можливість залучення фахових фахівців є дуже важливою", – додав Москаленко.