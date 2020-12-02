Протягом 2 років Львівська обласна рада перереєструвала 4 медзаклади та Львівський історичний музей, який розташований у Львові, за межі міста. Проте Верховна Рада 2 грудня проголосувала за законопроєкт, яким повернула місту втрачені установи.

Музей та медзаклади фізично працювали у Львові. Проте податки вони сплачували в обласний бюджет. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів мер міста Андрій Садовий.

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Який законопроєкт прийняла Верховна Рада

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3118. Він зупиняє безпідставні перереєстрації комунальних установ, а втрачені від цього податки повертає до бюджетів громад, яким вони належать.

Для Львова цей законопроєкт – це особлива перемога. Адже протягом останніх 2 років Львівська облрада перереєструвала за межі міста Львівський історичний музей та 4 медзаклади.

Тобто Львівський історичний музей перенесли до Червонограда. Неймовірно, правда? Вийшло так, що фізично заклади розташовані й працюють у Львові, більшість працівників теж львів’яни. А от податки сплачують в обласний бюджет,

– розповів Садовий.

Внаслідок таких рішень ЛОР Львів втратив декілька десятків мільйонів гривень. За словами мера, ці гроші могли б піти на облаштування інфраструктури для медзакладів та музею.