Людей хочуть викинути на вулиці: Садовий розкритикував карантин вихідного дня
Щонайменше до кінця листопада по всій країні у суботу та неділю повинні бути закритими ресторани, спортзали, кінотеатри, ТРЦ та інші заклади. Рішення уряду про карантин вихідного дня викликало хвилю протестів по всій Україні, зокрема – у Львові.
Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що 99% того, що робиться у місті для медицини, фінансується саме міського бюджету. Про це політик розповів у прямому ефірі 24 каналу.
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Він наголосив, що Львів не отримав жодної копійки від держави. Карантин вихідного дня може добити малий та середній бізнес, це – справжня загроза для безпеки міста.
От є сім'я, чоловік та жінка, вони мають невеликий магазинчик, вони з нього живуть. У вихідні вони мають 50% тижневого доходу. Якщо в них це забрати, як вони будуть оплачувати житло, газ, воду?,
– зазначив мер Львова.
Садовий додав, що у цивілізованому світі – Німеччині, Франції, Італії – держава допомагає людям, тоді є розуміння. Натомість в Україні хочуть викинути на вулиці десятки тисяч людей, залишити без засобів для існування
"Вибачте, але це приниження людської гідності. Тому ми разом з людьми, ми будемо їх захищати", – підкреслив політик. Він також зауважив, що нові обмеження мають почати діяти з суботи, 14 листопада. Сьогодні вже четвер, але жодної постанови Кабміну немає.
"Що вони там написали? Як вони хочуть закривати, чому це ухвалюється таємно? Чому не було перед тим розмови з різними асоціаціями підприємців? А хтось хоча б одного мера запитав? Ми останній раз нараду з урядом мали кілька місяців тому", – наголосив Садовий.
За його словами, наразі в Україні є 2 паралельні реальності. Одна – в межах Офіс Президента, Ради та Кабміну, інша – в межах всієї держави. Люди ледве-ледве виживають. Тому спочатку потрібно допомогти людям, а потім вже говорити про локдауни.
Крім цього, за словами мера Львова, вже 25% мешканців Львова перехворіли на коронавірус та мають антитіла. Проте, на його думку, цього ніхто не враховує.
Садовий також розповів, що після першого карантину у Львові не відкрилися десятки закладів – до 10%. "Ще 1 – 2 локдауни без підтримки держави, і вони всі ляжуть. Тисячі людей вийдуть на вулиці", – переконаний він.
Садовий про карантин вихідного дня: дивіться відео 24 каналу
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