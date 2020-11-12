Щонайменше до кінця листопада по всій країні у суботу та неділю повинні бути закритими ресторани, спортзали, кінотеатри, ТРЦ та інші заклади. Рішення уряду про карантин вихідного дня викликало хвилю протестів по всій Україні, зокрема – у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що 99% того, що робиться у місті для медицини, фінансується саме міського бюджету. Про це політик розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що Львів не отримав жодної копійки від держави. Карантин вихідного дня може добити малий та середній бізнес, це – справжня загроза для безпеки міста.

От є сім'я, чоловік та жінка, вони мають невеликий магазинчик, вони з нього живуть. У вихідні вони мають 50% тижневого доходу. Якщо в них це забрати, як вони будуть оплачувати житло, газ, воду?,

– зазначив мер Львова.

Садовий додав, що у цивілізованому світі – Німеччині, Франції, Італії – держава допомагає людям, тоді є розуміння. Натомість в Україні хочуть викинути на вулиці десятки тисяч людей, залишити без засобів для існування

"Вибачте, але це приниження людської гідності. Тому ми разом з людьми, ми будемо їх захищати", – підкреслив політик. Він також зауважив, що нові обмеження мають почати діяти з суботи, 14 листопада. Сьогодні вже четвер, але жодної постанови Кабміну немає.

Довідка. Під час карантину вихідного дня працювати мають право лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини та банки. А також магазини, 60% площ яких відведені для продуктів харчування, лікарських засобів, пального, ветеринарних препаратів та кормів.

"Що вони там написали? Як вони хочуть закривати, чому це ухвалюється таємно? Чому не було перед тим розмови з різними асоціаціями підприємців? А хтось хоча б одного мера запитав? Ми останній раз нараду з урядом мали кілька місяців тому", – наголосив Садовий.

За його словами, наразі в Україні є 2 паралельні реальності. Одна – в межах Офіс Президента, Ради та Кабміну, інша – в межах всієї держави. Люди ледве-ледве виживають. Тому спочатку потрібно допомогти людям, а потім вже говорити про локдауни.

Крім цього, за словами мера Львова, вже 25% мешканців Львова перехворіли на коронавірус та мають антитіла. Проте, на його думку, цього ніхто не враховує.

Садовий також розповів, що після першого карантину у Львові не відкрилися десятки закладів – до 10%. "Ще 1 – 2 локдауни без підтримки держави, і вони всі ляжуть. Тисячі людей вийдуть на вулиці", – переконаний він.

Садовий про карантин вихідного дня: дивіться відео 24 каналу