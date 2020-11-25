Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок членкині ДВК за махінації на місцевих виборах. Жінка дала своїй односельчанці бюлетень її чоловіка, щоб та проголосувала замість нього.

Суд визнав 31-річну членкиню ДВК винною у неправомірній видачі виборчого бюлетеня. Їй призначили 5 років у в'язниці з річним іспитовим терміном. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Що зробила членкиня ДВК

Під час проведення місцевих виборів, 25 жовтня, у селі Летня Дрогобицького району 31-річна членкиня дільничної виборчої комісії дала своїй 44-річній односельчанці 2 виборчі бюлетені.

Так, жінка змогла проголосувати й за себе, й за свого чоловіка, який у той час перебував у себе вдома.

Прокурори 13 листопада подали до суду справу щодо неправомірної видачі виборчого бюлетеня людині, яка не мала права його отримувати

Який вирок виніс суд

Суд підтримав позицію прокурорів і визнав членкиню ДВК винною у злочині.

Суддя призначив їй покарання – 5 років у в'язниці з іспитовим терміном 1 рік та позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з участю у роботі виборчої комісії, на 5 років.

Обвинувальний акт щодо іншої учасниці злочину – жінки, яка отримала бюлетені – також вже скерували до суду. Їй загрожує кримінальна відповідальність.