Махінації на місцевих виборах: суд виніс вирок членкині ДВК
Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок членкині ДВК за махінації на місцевих виборах. Жінка дала своїй односельчанці бюлетень її чоловіка, щоб та проголосувала замість нього.
Суд визнав 31-річну членкиню ДВК винною у неправомірній видачі виборчого бюлетеня. Їй призначили 5 років у в'язниці з річним іспитовим терміном. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Що зробила членкиня ДВК
- Під час проведення місцевих виборів, 25 жовтня, у селі Летня Дрогобицького району 31-річна членкиня дільничної виборчої комісії дала своїй 44-річній односельчанці 2 виборчі бюлетені.
- Так, жінка змогла проголосувати й за себе, й за свого чоловіка, який у той час перебував у себе вдома.
- Прокурори 13 листопада подали до суду справу щодо неправомірної видачі виборчого бюлетеня людині, яка не мала права його отримувати
Який вирок виніс суд
Суд підтримав позицію прокурорів і визнав членкиню ДВК винною у злочині.
Суддя призначив їй покарання – 5 років у в'язниці з іспитовим терміном 1 рік та позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з участю у роботі виборчої комісії, на 5 років.
Обвинувальний акт щодо іншої учасниці злочину – жінки, яка отримала бюлетені – також вже скерували до суду. Їй загрожує кримінальна відповідальність.
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