Він урочисто підняв національний прапор над Меморіалом пам'яті Героїв Небесної Сотні. До цього церемоніалу долучилися й духовий оркестр та прапороносна група військової частини №3002.

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Після цього у Львівському палаці мистецтв відбувся показ документального фільму "Позивний "Італієць". Він розповідає історію Марківа, якого незаконно судили в Італії.

Справа проти Марківа: що відомо

У листопаді 2020 року нацгвардієць повернувся в Україну після того, як понад 3 роки пробув у незаконному ув'язненні в Італії.

Там його засудили до 24 років за ґратами через нібито вбивство у 2014 році на Донбасі фотокореспондента Андреа Роккеллі.

При цьому, жодних прямих доказів причетності українця обвинувачення не надало. Під час розгляду апеляції Марківа виправдали.

Віталій Марків підняв прапор України у Львові / Фото ЛМР

Заходи до роковин загибелі Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького до роковин загибелі відбулися 29 травня й на Личаківському кладовищі.

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