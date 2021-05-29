Марків підняв прапор України на Меморіалі Небесної Сотні у Львові: фото, відео

У Львові вшанували пам'ять Героїв України генерал-майора Сергія Кульчицького та полковника Андрія Соколенка. У заходах взяв участь, зокрема, нацгвардієць Віталій Марків.
Він урочисто підняв національний прапор над Меморіалом пам'яті Героїв Небесної Сотні. До цього церемоніалу долучилися й духовий оркестр та прапороносна група військової частини №3002.
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Після цього у Львівському палаці мистецтв відбувся показ документального фільму "Позивний "Італієць". Він розповідає історію Марківа, якого незаконно судили в Італії.
Справа проти Марківа: що відомо
У листопаді 2020 року нацгвардієць повернувся в Україну після того, як понад 3 роки пробув у незаконному ув'язненні в Італії.
Там його засудили до 24 років за ґратами через нібито вбивство у 2014 році на Донбасі фотокореспондента Андреа Роккеллі.
При цьому, жодних прямих доказів причетності українця обвинувачення не надало. Під час розгляду апеляції Марківа виправдали.
Віталій Марків підняв прапор України у Львові / Фото ЛМР
Заходи до роковин загибелі Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького до роковин загибелі відбулися 29 травня й на Личаківському кладовищі.
Загибель Кульчицького та Соколенка: що відомо
- Генерал-майор Сергій Кульчицький загинув у 2014 році, коли окупанти збили вертоліт Мі-8 поблизу Слов'янська. Він став першим українським генералом, вбитим під час війни на Донбасі.
- Полковник МВС Андрій Соколенко загинув у 2015 році внаслідок підриву на фугасі автомобіля УАЗ, який рухався ґрунтовою дорогою до села Троїцьке Попаснянського району.