У Львові правоохоронці 24 грудня повідомили про підозру в звідництві 27-річній львів'янці. Жінка утримувала бордель під виглядом масажного салону.

У масажному салоні чоловікам надавали сексуальні послуги за гроші. Адміністраторці салону за звідництво загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як львів'янка утримувала бордель

Львівські правоохоронці встановили, що 27-річна львів’янка утримувала бордель, який замаскували під масажний салон. Там дівчата надавали чоловікам сексуальні послуги за гроші.

Бордель працював в одному з приміщень на вулиці Балабана у Львові.

Адміністраторка підшуковувала клієнтів, надавала їм інформацію щодо вартості сексуальних послуг та узгоджувала час.

Також жінка займалась розподілом грошей, третину з яких віддавала дівчатам.

Окрім того, львів'янка забезпечувала розповсюдження листівок з рекламним оголошенням щодо діяльності "масажного салону".

В середньому, година еротичного масажу коштувала близько 1,5 тисячі гривень.

Що загрожує зловмисниці

Правоохоронці 24 грудня повідомили зловмисниці про підозру в створенні або утриманні місць розпусти й звідництві з метою наживи. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі терміном до 5 років або до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.