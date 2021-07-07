Ресторан розташований приблизно за 19 кілометрів від Львова у Куликові. Постраждалі перебувають у важкому та стані середньої важкості.

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Гості ресторану потрапили до лікарні з отруєнням

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, медики госпіталізували 7 людей, які 4 липня харчувались в ресторані "Панський Книш".

Серед постраждалих були 2 дітей.

Загалом того дня ресторан відвідали 28 людей.

У постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію.

Вони скаржились на підвищення температури, блювоту, біль в животі та пронос.

Постраждалі продовжують звертатись у лікарню

За інформацією ZAXID.NET, медики госпіталізували ще декількох відвідувачів ресторану з отруєнням. Завідувач відділення №7 Львівської інфекційної лікарні Володимир Кальчук розповів, що перші 2 пацієнти потрапили до лікарні 5 липня. Станом на 7 липня у цьому відділенні перебувають 7 дорослих віком від 20 до 43 років – 3 чоловіків та 4 жінок. Лікар зазначив, що усі вони святкували у ресторані декілька окремих подій.

Пацієнти поступали у стані середньої важкості, деякі в стані наближеному до важкого. Зараз стан пацієнтів середньої важкості з позитивною динамікою на фоні проведеного лікування,

– додав Кальчук.

За його словами, за 2 – 3 дні лікарі отримають результати бактеріологічного дослідження. Якщо хоча б у 2 – 3 пацієнтів визначать спільний патогенний збудник, медики встановлять причину отруєння.

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В іншому відділенні перебувають ще 10 постраждалих

Лікарка-інфекціоністка відділення №3 інфекційної лікарні Лілія Горбей розповіла, що до медиків за допомогою звернулися ще 10 людей, які святкували перше причастя у ресторані "Панський книш". Усі вони – члени 3 сімей. Серед постраждалих були 3 жінок, чоловік та 6 дітей: двоє – 8-річні, а інші – віком 3, 4, 6 та 7 років. Вони потрапили до лікарні у стані середнього ступеня важкості 6 липня, у проміжку з 20:00 до 23:00.

Заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина зазначила, що ввечері 6 липня у ресторан для перевірки та встановлення причини отруєння виїхала група фахівців управління ГУ Держспоживслужби Львівщини та районного відділення лабораторного центру Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

"Учора ресторан не працював, готових страв не було, тож працівники відібрали для перевірки змиви. Воду і сировину (м'ясо, рибу та овочі). Всього взято 7 проб. Буде проведено перевірку персоналу. Зараз готується припис на закриття ресторану", – додала Улашина.

Вона зазначила, що у таких випадках ресторан закривають щонайменше на 10 днів.

У ресторані "Панський книш" відмовилися коментувати цей прикрий інцидент. Наразі обставини події встановлюють фахівці.

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