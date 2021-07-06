Дослідники оприлюднили список імен та прізвищ працівників львівських тюрем "Замарстинівської", "На Лонцького", "Бригідок" та в'язниці у Золочеві. Невідомо, чи усі ці люди й справді були причетними до масових розстрілів, адже особовий склад міг дещо змінитись.

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Знайшли списки причетних до розстрілів у західноукраїнських тюрмах

Команда дослідників видання "Локальна історія" опублікувала списки особового складу тюремного відділення НКВС станом на березень 1941 року. До масових розстрілів залишалося 2 місяці, тож не усі працівники могли бути до них причетними. Загалом оприлюднили понад 400 імен людей, які працювали у тюрмах, де ув'язнювали репресованих національно свідомих громадян Галичини.

Наші колеги тривалий час працювали з архівами радянських спецслужб і одним із результатів пошуків став "Список справ тюремного відділення УНКВС Львівської області, віднайдений у львівській філії Архіву МВС",

– розповів головний редактор видання Віталій Ляска.

Він зазначив, що за 2 місяці штат в'язниць міг дещо змінитися. Однак тогочасний начальник тюремного відділення УНКВС Львівської області Марк Лерман 24 червня 1941 року інформував своє керівництво про виконаний план – 1808 розстріляних в'язнів. Тож працівники тюрем й справді були причетними до репресій націоналістів. Та чи були вони виконавцями, чи просто мовчазними свідками масових розстрілів встановлять наступні дослідження.

Коротко про масові розстріли у західноукраїнських тюрмах

У 2021 році минають 80 роковини Західноукраїнської трагедії.

У 1941 році радянська влада, відступаючи з міст Галичини, без суду і слідства знищувала в'язнів.

Внаслідок масових розстрілів загинули понад 20 тисяч людей.

Страчували тих, кого таврували як найнебезпечніших злочинців, — політичних активістів, "контрреволюціонерів" та націоналістів.

Коли радянські війська покинули західноукраїнські міста, на тюремних подвір'ях знайшли безліч загиблих.

Зауважте! Повний список причетних до репресій та розстрілів національно свідомих громадян Галичини можна переглянути за посиланням.