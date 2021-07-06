Масові розстріли у західноукраїнських тюрмах: оприлюднили список причетних

Дослідники знайшли списки особового складу тюремного відділення НКВС станом на березень 1941 року. Ймовірно, більшість з цих людей були причетними до масових розстрілів у західноукраїнських тюрмах.

Дослідники оприлюднили список імен та прізвищ працівників львівських тюрем "Замарстинівської", "На Лонцького", "Бригідок" та в'язниці у Золочеві. Невідомо, чи усі ці люди й справді були причетними до масових розстрілів, адже особовий склад міг дещо змінитись.

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Знайшли списки причетних до розстрілів у західноукраїнських тюрмах

Команда дослідників видання "Локальна історія" опублікувала списки особового складу тюремного відділення НКВС станом на березень 1941 року. До масових розстрілів залишалося 2 місяці, тож не усі працівники могли бути до них причетними. Загалом оприлюднили понад 400 імен людей, які працювали у тюрмах, де ув'язнювали репресованих національно свідомих громадян Галичини.

Наші колеги тривалий час працювали з архівами радянських спецслужб і одним із результатів пошуків став "Список справ тюремного відділення УНКВС Львівської області, віднайдений у львівській філії Архіву МВС",

– розповів головний редактор видання Віталій Ляска.

Він зазначив, що за 2 місяці штат в'язниць міг дещо змінитися. Однак тогочасний начальник тюремного відділення УНКВС Львівської області Марк Лерман 24 червня 1941 року інформував своє керівництво про виконаний план – 1808 розстріляних в'язнів. Тож працівники тюрем й справді були причетними до репресій націоналістів. Та чи були вони виконавцями, чи просто мовчазними свідками масових розстрілів встановлять наступні дослідження.

Коротко про масові розстріли у західноукраїнських тюрмах

У 2021 році минають 80 роковини Західноукраїнської трагедії.

У 1941 році радянська влада, відступаючи з міст Галичини, без суду і слідства знищувала в'язнів.

Внаслідок масових розстрілів загинули понад 20 тисяч людей.

Страчували тих, кого таврували як найнебезпечніших злочинців, — політичних активістів, "контрреволюціонерів" та націоналістів.

Коли радянські війська покинули західноукраїнські міста, на тюремних подвір'ях знайшли безліч загиблих.