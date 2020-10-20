На Львівщині поблизу села Гаї 19 жовтня зіткнулись 4 автомобілі – Mercedes Sprinter, Kia та автобуси "Еталон" і "ТАТА". Внаслідок аварії 10 пасажирів громадського транспорту отримали травми різного ступеня тяжкості.

Аварія трапилась близько 7 години ранку на автодорозі Львів – Тернопіль. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

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Як трапилась ДТП

Неподалік села Гаї Пустомитівського району Львівщини не змогли розминутись 4 автівки:

Mercedes Sprinter, яким кермував 62-річний тернополянин;

Kia, за кермом якої був 49-річний житель Золочівського району;

автобус "Еталон" сполученням Львів – Перемишляни, яким кермував 50-річний житель Перемишлянського району;

та автобус "ТАТА" сполученням Львів – Глиняни, за кермом якого перебував 58-річний житель Золочівського району.



Поблизу села Гаї зіткнулись 4 автомобілі / Фото поліції Львівщини

Хто постраждав у аварії

Внаслідок ДТП найбільше травмувались люди, які їхали в автобусі "ТАТА". Всього постраждали 10 пасажирів, 4 з яких відвезли до лікарні. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі медики встановлюють точні діагнози потерпілим.

Правоохоронці з'ясовують обставини події та уточнюють особисті дані учасників ДТП. Також поліцейські вирішують питання правової кваліфікації події.

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Найбільше постраждали пасажири автобуса "ТАТА" / Фото поліції Львівщини



Автобус "ТАТА" розтрощило вщент / Фото поліції Львівщини



Наразі поліція встановлює обставини ДТП / Фото поліції Львівщини