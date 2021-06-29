Окрім трьох великих фан-зон, футбол у Львові транслюють майже у кожному пабі. Зокрема, матч Україна – Швеція можна буде переглянути у Cantona Pub, "Корзо", кількох пабах "Правда" та низці інших закладів. Проте зауважте, що столики слід бронювати завчасно.

До теми Україна – Швеція: де можна подивитись 1/8 фіналу Чемпіонату Європи на великому екрані у Києві

Фан-зона Lviv Fan Festival

Фан-зона Lviv Fan Festival розташована на концертному майданчику ENNIO Event Square. Для комфортного перегляду матчів тут встановили 3 великі екрани.

Також на Lviv Fan Festival фанати футболу можуть купити їжу чи напої. Для найменших відвідувачів передбачені ігрові зони. Окрім цього, тут працює лаунж зона та VIP-бар.

Де знайти: вулиця Джерельна, 22.

Вартість квитка: звичайний квиток – 50 гривень, квиток у VIP-зону – 200 гривень.



Фан-зона Lviv Fan Festival / Фото ФК "Рух"

Цікаво Хочемо написати свою історію, – речник збірної України про настрій команди

Фан-зона біля університету Франка

Головна львівська фан-зона розташована у центрі міста біля університету імені Івана Франка. Для перегляду матчів тут встановили зручні вуличні меблі та великий екран.

Окрім цього, вболівальники у перерві між таймами зможуть придбати щось попоїсти на кількох фудкортах. Для футбольних фанатів, які прийдуть сюди з дітьми, встановили фотозони. Там можна пограти у настільний футбол та скористатись послугами аквагриму.

Де знайти: вулиця Університетська, 1.

Вартість квитка: безкоштовно.



Мер Львова вболіває за Україну біля університету Франка / Фото Андрія Садового

Зауважте Будемо з вами всі 90 хвилин: відомі українці записали відео перед грою збірної зі Швецією

Фан-зона на стадіоні "Україна"

На стадіоні "Україна" також облаштували велику фан-зону. За словами організаторів, футбольна атмосфера стадіону чи не найкраще допоможе зануритись у гру української збірної.

Для перегляду матчів Євро-2020 на стадіоні встановили найбільший LED-екран на Заході України. Також вболівальники зможуть взяти участь у конкурсах та насолодитись холодними напоями та смачними закусками. Окрім цього, відвідувачі додатково отримають на вибір 0,5 літра пива, квасу або води.

Де знайти: вулиця Липова Алея, 5.

Вартість квитка: звичайний квиток – 50 гривень, квиток у VIP-ложу – 100 гривень.

Дивіться відео з фан-зони на стадіоні "Україна":

Читайте також Дружини українських футболістів з дітьми підтримали збірну перед вирішальним матчем: відео

У Львові продовжили час роботи трамваїв і запустили шатлбас

За інформацією Львівської міськради, у зв'язку з проведенням матчу Україна – Швеція, у місті 29 червня продовжать час роботи трамваїв №3, 8 та 9 до 1:00. На кожному маршруті працюватимуть 4 трамваї.

Також у Львові організують роботу шатлбасів з фан-зони на стадіоні "Україна". Вони курсуватимуть за трьома напрямками:

проспект Червоної Калини – вулиця Наукова – ринок "Південний";

вулиця Стуса – вулиця Вітовського – вулиця Горбачевського – Привокзальний ринок;

вулиця Зелена – вулиця Личаківська – проспект Свободи – проспект Чорновола – ТРЦ "Спартак".

Шатлбаси відправлятимуться зі стадіону "Україна" рівно опівночі.