Окрім трьох великих фан-зон, футбол у Львові транслюють майже у кожному пабі. Зокрема, матч Україна – Швеція можна буде переглянути у Cantona Pub, "Корзо", кількох пабах "Правда" та низці інших закладів. Проте зауважте, що столики слід бронювати завчасно.
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Фан-зона Lviv Fan Festival
Фан-зона Lviv Fan Festival розташована на концертному майданчику ENNIO Event Square. Для комфортного перегляду матчів тут встановили 3 великі екрани.
Також на Lviv Fan Festival фанати футболу можуть купити їжу чи напої. Для найменших відвідувачів передбачені ігрові зони. Окрім цього, тут працює лаунж зона та VIP-бар.
Де знайти: вулиця Джерельна, 22.
Вартість квитка: звичайний квиток – 50 гривень, квиток у VIP-зону – 200 гривень.
Фан-зона Lviv Fan Festival / Фото ФК "Рух"
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Фан-зона біля університету Франка
Головна львівська фан-зона розташована у центрі міста біля університету імені Івана Франка. Для перегляду матчів тут встановили зручні вуличні меблі та великий екран.
Окрім цього, вболівальники у перерві між таймами зможуть придбати щось попоїсти на кількох фудкортах. Для футбольних фанатів, які прийдуть сюди з дітьми, встановили фотозони. Там можна пограти у настільний футбол та скористатись послугами аквагриму.
Де знайти: вулиця Університетська, 1.
Вартість квитка: безкоштовно.
Мер Львова вболіває за Україну біля університету Франка / Фото Андрія Садового
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Фан-зона на стадіоні "Україна"
На стадіоні "Україна" також облаштували велику фан-зону. За словами організаторів, футбольна атмосфера стадіону чи не найкраще допоможе зануритись у гру української збірної.
Для перегляду матчів Євро-2020 на стадіоні встановили найбільший LED-екран на Заході України. Також вболівальники зможуть взяти участь у конкурсах та насолодитись холодними напоями та смачними закусками. Окрім цього, відвідувачі додатково отримають на вибір 0,5 літра пива, квасу або води.
Де знайти: вулиця Липова Алея, 5.
Вартість квитка: звичайний квиток – 50 гривень, квиток у VIP-ложу – 100 гривень.
Дивіться відео з фан-зони на стадіоні "Україна":
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У Львові продовжили час роботи трамваїв і запустили шатлбас
За інформацією Львівської міськради, у зв'язку з проведенням матчу Україна – Швеція, у місті 29 червня продовжать час роботи трамваїв №3, 8 та 9 до 1:00. На кожному маршруті працюватимуть 4 трамваї.
Також у Львові організують роботу шатлбасів з фан-зони на стадіоні "Україна". Вони курсуватимуть за трьома напрямками:
- проспект Червоної Калини – вулиця Наукова – ринок "Південний";
- вулиця Стуса – вулиця Вітовського – вулиця Горбачевського – Привокзальний ринок;
- вулиця Зелена – вулиця Личаківська – проспект Свободи – проспект Чорновола – ТРЦ "Спартак".
Шатлбаси відправлятимуться зі стадіону "Україна" рівно опівночі.