Матч Україна – Англія на Євро-2020: де у Львові подивитись футбол на великому екрані

Наша збірна має шанс вперше в історії пробитися у півфінал великого турніру. Українці палко вболівають за команду Шевченка та щиро сподіваються, що їм усе вдасться.

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Де у Львові подивитись футбол

У Львові матчі Євро-2020 транслюють майже у кожному пабі. Зокрема, футбол можна буде подивитись у Cantona Pub, "Корзо", мікропабах "Правда" та низці інших закладів. Проте зауважте, що столики слід бронювати завчасно, адже вболівальників у місті багато.

Фан-зона біля університету Франка

Головна львівська фан-зона розташована у центрі міста навпроти університету імені Івана Франка. Для зручного перегляду матчів тут встановили вуличні меблі та великий екран.

У перерві між таймами або навіть під час матчу вболівальники матимуть можливість придбати їжу чи напої на кількох фудкортах. Для фанатів футболу, які прийдуть сюди з дітьми, встановили фотозони. Там можна пограти у настільний футбол чи скористатись послугами аквагриму.

Де знайти: вулиця Університетська, 1.

Вартість квитка: безкоштовно.



Мер Львова вболіває за Україну біля університету Франка / Фото Андрія Садового

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Фан-зона Lviv Fan Festival

У Львові до закінчення Євро-2020 триватиме Lviv Fan Festival. Фан-зону для вболівальників облаштували на концертному майданчику ENNIO Event Square. Для комфортного перегляду матчів тут встановили 3 великі екрани.

На Lviv Fan Festival фанати футболу можуть купити їжу чи напої. Для дітей тут передбачили ігрові зони. Окрім цього, у фан-зоні працює лаунж зона та VIP-бар.

Де знайти: вулиця Джерельна, 22.

Вартість квитка: звичайний квиток – 50 гривень, квиток у VIP-зону – 200 гривень.



Фан-зона Lviv Fan Festival / Фото ФК "Рух"

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Фан-зона на стадіоні "Україна"

На стадіоні "Україна" з нагоди Євро-2020 також облаштували велику фан-зону. Футбольна атмосфера стадіону чи не найкраще допоможе зануритись у гру української збірної. Безперечно, вболівальників неабияк потішить LED-екран, який тут встановили, адже він є найбільшим на Заході України.

Окрім цього, футбольні фанати зможуть взяти участь у конкурсах та насолодитись холодними напоями й смачними закусками. Водночас відвідувачі додатково отримають пів літра пива, квасу або води на вибір

Де знайти: вулиця Липова Алея, 5.

Вартість квитка: звичайний квиток – 50 гривень, квиток у VIP-ложу – 100 гривень.

Дивіться відео з фан-зони на стадіоні "Україна":

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У Львові продовжили час роботи трамваїв і запустили шатл-бас

За інформацією Львівської міськради, у зв'язку з проведенням матчу Україна – Англія, 3 липня продовжать час роботи трамваїв № 3, 8, 9. Вони курсуватимуть до 1:00. На кожному маршруті працюватимуть 4 трамваї.

Окрім цього, з фан-зони на стадіоні Україна курсуватимуть шатл-баси. Автобуси їздитимуть за маршрутами:

стадіон "Україна" – вулиця Зелена – вулиця Сихівська – проспект Червоної Калини – вулиця Наукова – ринок Південний – вулиця Патона;

стадіон "Україна" – вулиця Зелена – вулиця Франка – вулиця Вітовського – вулиця Сахарова – вулиця Горбачевського – Привокзальний ринок;

стадіон "Україна" – вулиця Зелена – вулиця Личаківська – проспект Свободи – проспект Чорновола – ТРЦ "Спартак".

Відправлення шатл-басів відбудеться о 00:30 або трохи пізніше, залежно від тривалості матчу.