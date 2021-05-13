Саме через це сім'ю не взяли на облік як неблагополучну. Про це виданню повідомили анонімні джерела у поліції.

До теми Спала п'яною: у Львові затримали матір 2-річної дівчинки, яка випала з вікна 8 поверху

Нові деталі про родину, в якій трапилась трагедія

Поліція нібито приходила до сім'ї Оксани Сафроненко 24 лютого. Причина – 2-річна Вікторія, донька Оксани, вибігла сама роздягнена на вулицю. У цей час її мама випивала вдома. Люди викликали поліцію.

Інспектор з ювенальної превенції Тарас Лівіновський склав на матір протокол за невиконання батьківських обов’язків і справу передали до суду.

Рішення суду

У кінці квітня справу розглядали у суді. Згідно з постановою суду, молодший син Оксани Сафроненко також був п'яний, коли до сім'ї прийшли поліцейські. Під час засідання суду жінка каялася і просила не карати суворо. Тому суддя зробила усне попередження.

"Працівники ювенальної превенції справді складали протокол на цю жінку, але відомості до соцслужби вони тоді не скерували, тому що порушення відбувалося не систематично. Окрім того сім’я повідомила, що переїжджає в інший район", – анонімно розповів працівник поліції.

У березні родина переїхала з Залізничного району в Рясне. Саме там загинула дівчинка.

Що цьому передувало