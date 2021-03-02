У Сокільниках, що біля Львова, 1 березня правоохоронці знайшли у помешканні 46-річного чоловіка багато зброї – автомат, травматичний пістолет та набої. Поліцію викликала його налякана дружина.

Жінка заявила про домашнє насильство. Вона розповіла правоохоронцям, що її п'яний чоловік намагається винести з будинку зброю. Цікаво Кулі замість вітамінів: митники знайшли у поштових відправленнях заборонені товари – фото Як правоохоронці затримали п'яного озброєного чоловіка Близько опівночі правоохоронці отримали виклик про домашнє насильство в селі Сокільники.

Жінка розповіла, що її п'яний чоловік має зареєстровані травматичний пістолет та автомат.

За її словами, він поводився неадекватно і намагався винести зброю з будинку.

Правоохоронці негайно приїхали на місце події.

Вони виявили біля будинку 46-річного чоловіка, про якого й розповідала жінка.

Патрульні та слідчі зайшли до будинку й знайшли травматичний пістолет Форт 17Р та карабін Форт 201.

У сейфі також лежали ніж, оптичний приціл, 3 магазини до карабіна, набір для виготовлення патронів, 8 гумових патронів, 49 набоїв різного калібру, 25 куль та 48 капсул.

Чоловіка супроводили до відділку для встановлення обставин.

Йому загрожує відповідальність за "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Дивіться фото, яку саме зброю знайшли поліцейські / Фото Патрульної поліції Львівщини