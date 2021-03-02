Мав автомат і пістолет: жінка викликала поліцію через свого п'яного озброєного чоловіка

У Сокільниках, що біля Львова, 1 березня правоохоронці знайшли у помешканні 46-річного чоловіка багато зброї – автомат, травматичний пістолет та набої. Поліцію викликала його налякана дружина.
Жінка заявила про домашнє насильство. Вона розповіла правоохоронцям, що її п'яний чоловік намагається винести з будинку зброю.
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Як правоохоронці затримали п'яного озброєного чоловіка
- Близько опівночі правоохоронці отримали виклик про домашнє насильство в селі Сокільники.
- Жінка розповіла, що її п'яний чоловік має зареєстровані травматичний пістолет та автомат.
- За її словами, він поводився неадекватно і намагався винести зброю з будинку.
- Правоохоронці негайно приїхали на місце події.
- Вони виявили біля будинку 46-річного чоловіка, про якого й розповідала жінка.
- Патрульні та слідчі зайшли до будинку й знайшли травматичний пістолет Форт 17Р та карабін Форт 201.
- У сейфі також лежали ніж, оптичний приціл, 3 магазини до карабіна, набір для виготовлення патронів, 8 гумових патронів, 49 набоїв різного калібру, 25 куль та 48 капсул.
- Чоловіка супроводили до відділку для встановлення обставин.
- Йому загрожує відповідальність за "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
- Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Дивіться фото, яку саме зброю знайшли поліцейські / Фото Патрульної поліції Львівщини