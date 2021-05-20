Нову медичну стратегію Львова 20 травня представлятимуть на сесії міськради. За словами Садового, вона вкрай потрібна для міста.

До теми У Львові зміниться медична стратегія: що це означає для медиків та пацієнтів

Ціль Львова – стати першим медичним хабом в Україні

Садовий розповів, що рік пандемії багато чому навчив. Усі лікарні міста жили своїм життям та були максимально автономними.

Але COVID-19 показав, що для того, щоб вижити, маємо мати максимальну кооперацію, максимальну взаємодію, і вона сьогодні вже є. Тому що 8-ма лікарня, лікарня швидкої допомоги, дитяча лікарня працюють в одному напрямку – це ургентні лікарні,

– зазначив мер.

Міський голова зазначив, що у місті також є лікарні відновного лікування та пологові будинки. За словами Садового, давши цим лікарням більшу координацію, ми отримаємо кращий сервіс для пацієнтів та більший обмін досвідом між лікарями.

"Це дуже важливо, бо ми не втратимо медичних працівників, а будемо платити їм вищу заробітну платню", – додав мер.

За словами Садового, на сесії нову медичну стратегію Львова однозначно підтримають депутати "Самопомочі", "Варти", "Голосу", "Свободи". Проте в "Європейській Солідарності" наразі є деякі внутрішні дискусії.

"Але я оптимістично на це все дивлюся, тому що це наше з вами життя. Ми собі поставили амбітну ціль – бути першим медичним хабом в Україні й увійти у ТОП-200 медичних об'єднань світу", – підсумував Садовий.

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Коротко про нову медичну стратегію у Львові

Реорганізація системи охорони здоров'я у Львові передбачає створення трьох медичних об'єднань: