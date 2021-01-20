Тернопільській апеляційний суд звільнив колишнього заступника директора ВСП "Львівська дистанція захисних лісонасаджень" від року ув’язнення за майнинг криптовалюти в одному зі службових приміщень. Натомість посадовець повинен відшкодувати Укрзалізниці 412 тисяч гривень.

Колишнього заступника директора ВСП "Львівська дистанція захисних лісонасаджень" Регіональної філії "Львівська залізниця" Володимира Гавронського 9 жовтня засудили за "викрадення електроенергії шляхом її самовільного використання". Чоловікові загрожувало до 3 років за ґратами. Про це повідомило видання "Наші гроші".

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Як посадовець майнив біткойни у службовому приміщенні

Гавронський працював заступником директора ВСП "Львівська дистанція захисних лісонасаджень" з 2012 року. В його посадові обов'язки входили роботи з вирубки лісу біля залізниці. В розпорядженні посадовця перебували гаражі та автобаза регіональної філії.

В одному зі службових приміщень 14 листопада 2019 року співробітники внутрішньої безпеки Укрзалізниці знайшли пристрої для примусової зупинки електролічильників. Наступного дня тодішній голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй фейсбук-сторінці розповів про майнингову ферму криптовалюти, яку "кмітливі хлопці" створили в одному зі службових приміщень.

Свою сучасну техніку під'єднали, звісно, до електромережі УЗ. Зекономили собі понад 1 мільйон гривень. Подивився: орієнтовна вартість 1 біткоїна – понад 208 тисяч гривень. А генерували їх понад 100 одиниць обладнання. Не врахували одного – Закон України забороняє обіг та випуск криптовалюти на території країни, а ще Закон забороняє красти. Кримінальне провадження відкрито,

– написав Кравцов.

Правоохоронці з'ясували, що Гавронський ставив магніти, щоб електролічильники вказували менше споживання електроенергії. Також посадовець підключав металеві конструкції, "що складаються із материнських плат, блоків живлення, твердотілого накопичувача та відеокарт".

З 5 червня 2019 року до 14 листопада 2019 року Гавронський незаконно використав з електромереж Укрзалізниці 197 438 кВт/год електроенергії, що коштує близько 393 тисячі гривень.



Посадовець повинен відшкодувати Укрзалізниці 412 тисяч гривень / Фото з фейсбук-сторінки Євгена Кравцова

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Який вирок виніс суд

Тернопільський міськрайсуд 9 жовтня визнав Гавронського винним у крадіжці електрики залізниці та призначив рік тюрми. Також Гавронський повинен був відшкодувати 333 тисячі гривень збитків Укрзалізниці.

Проте наприкінці грудня 2020 року Тернопільський апеляційний суд звільнив посадовця від тюремного ув’язнення. Натомість йому призначили покарання у вигляді року іспитового терміну. Апеляційний суд також повністю задовольнив скаргу Укрзалізниці, збільшивши суму відшкодування до 412 тисяч гривень.