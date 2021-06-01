Майже 1,5 мільйона гривень хабаря: СБУ затримала високопосадовця "Нафтогазу" – фото і відео

На Львівщині співробітники СБУ затримали високопосадовця однієї з філій "Нафтогазу". Чоловік за 1,4 мільйона гривень хабаря обіцяв не створювати перешкод у підключенні житлового будинку до електромережі.

Невдовзі посадовцеві повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Цікаво Хотіла працювати у Тернополі: львівська повія намагалась дати 500 доларів хабаря поліцейському

Посадовця "Нафтогазу" затримали на хабарі

СБУ викрила на Львівщині масштабну корупційну оборудку, яку організувало керівництво однієї з філій НАК "Нафтогаз України".

За даними слідства, посадовець філії "Новояворівські електромережі", якою керує ТОВ "Нафтогаз Тепло", налагодив схему отримання хабарів.

Зокрема, за 1,4 мільйона гривень він гарантував не створювати штучних перешкод під час підключення житлового будинку до електромереж.

Також він пообіцяв сприяти у стабільному постачанні електроенергії.

Правоохоронці затримали чиновника під час отримання ним 1 мільйона гривень "авансу".

Дивіться відео, як СБУ затримала посадовця "Нафтогазу":

До теми Взяли 2000 доларів хабаря у підозрюваного: ДБР затримало у Львові 2 поліцейських-криміналістів

Чоловікові невдовзі повідомлять про підозру

Невдовзі посадовцеві повідомлять про підозру в "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони перевіряють інформацію щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.

Операцію із викриття оборудки проводили оперативники СБУ та слідчі Нацполіції за сприяння керівництва НАК "Нафтогаз України".



Чоловіка затримали під час отримання хабаря / Фото СБУ



Посадовцеві скоро повідомлять про підозру / Фото СБУ



Правоохоронці проводять розслідування / Фото СБУ