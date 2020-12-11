Львівський апеляційний суд ухвалив рішення про конфіскацію у чоловіка 26,85 тисячі євро. Житель Ужгорода намагався перевезти 36,85 тисячі євро без декларації. Хоча, за українським законодавством, так можна перевозити лише 10 тисяч євро.

Розгляд апеляційної скарги завершився на користь Галицької митниці. У чоловіка, який намагався перевезти 36,85 тисячі євро без декларування, вирішили конфіскувати майже 27 тисяч євро. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як чоловік намагався перевезти майже 37 тисяч євро без декларації

У жовтні 2020 року 38-річний житель Ужгорода прямував у Німеччину через пункт пропуску "Львів-аеропорт".

Для проходження митного контролю він обрав "зелений коридор". Проте під час митного оформлення у працівників виникла підозра, що чоловік може мати приховані товари.

Його запитали, чи має він якісь заборонені товари чи гроші понад 10 тисяч євро.

Чоловік розповів, що у нього є 36,85 тисячі євро. Але він ці гроші не задекларував, тому не мав митної декларації та дозволу на вивезення валюти.

Митники склали протокол про порушення митних правил.

10 тисяч євро, які можна перевозити без декларування, чоловікові повернули, а решту грошей вилучили.

Який вирок виніс суд

Митники скерували справу до суду. Галицький райсуд Львова виніс вирок чоловікові – 1,7 тисячі гривень штрафу та повернення грошей, які вилучили.

Проте Галицька митниця подала на таке рішення апеляційну скаргу. Львівський апеляційний суд її задовольнив. Суддя скасував постанову Галицького районного суду. У чоловіка конфіскували незадекларовані 26,85 тисячі євро та наклали на нього 1,7 тисячі гривень штрафу.