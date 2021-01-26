На Львівщині неподалік кордону з Польщею прикордонники зупинили мікроавтобус українця. В його автівці правоохоронці знайшли майже 690 літрів горілки. Походження алкоголю та місце свого призначення чоловік пояснити не зміг.

Джерело: Держприкордонслужба України Мікроавтобус чоловіка зупинили на трасі Шегині – Волиця. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. До теми Контрабандист-вигадник: чоловік намагався вивезти 5 тисяч пачок цигарок у подвійному даху Як зупинили чоловіка з 690 літрами горілки невідомого походження Неподалік кордону з Польщею на трасі Шегині – Волиця прикордонники зупинили для перевірки мікроавтобус Mercedes.

За кермом автівки перебував українець.

Прикордонники знайшли у вантажному відсіку мікроавтобуса коробки з алкоголем, які чоловік перевозив без відповідних документів.

Водій не зміг пояснити походження товару та місце його доставки.

Усього чоловік перевозив 1385 пляшок горілки сумнівного походження, що становить майже 690 літрів. Дивіться фото, як зупинили автівку з ймовірно контрабандною горілкою / Фото Держприкордонслужби Що загрожує чоловікові У діях чоловіка вбачають ознаки злочину, а саме – незаконне транспортування підакцизних товарів з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання – від 85 до 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією та знищенням товарів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Дивіться відео, як прикордонники зупинили автівку з контрабандною горілкою: