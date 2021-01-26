Майже 690 літрів горілки невідомого походження: на Львівщині затримали ймовірного контрабандиста
На Львівщині неподалік кордону з Польщею прикордонники зупинили мікроавтобус українця. В його автівці правоохоронці знайшли майже 690 літрів горілки. Походження алкоголю та місце свого призначення чоловік пояснити не зміг.
Джерело: Держприкордонслужба України
Мікроавтобус чоловіка зупинили на трасі Шегині – Волиця. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.
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Як зупинили чоловіка з 690 літрами горілки невідомого походження
- Неподалік кордону з Польщею на трасі Шегині – Волиця прикордонники зупинили для перевірки мікроавтобус Mercedes.
- За кермом автівки перебував українець.
- Прикордонники знайшли у вантажному відсіку мікроавтобуса коробки з алкоголем, які чоловік перевозив без відповідних документів.
- Водій не зміг пояснити походження товару та місце його доставки.
- Усього чоловік перевозив 1385 пляшок горілки сумнівного походження, що становить майже 690 літрів.
Дивіться фото, як зупинили автівку з ймовірно контрабандною горілкою / Фото Держприкордонслужби
Що загрожує чоловікові
У діях чоловіка вбачають ознаки злочину, а саме – незаконне транспортування підакцизних товарів з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання – від 85 до 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією та знищенням товарів.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Дивіться відео, як прикордонники зупинили автівку з контрабандною горілкою:
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