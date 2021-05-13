Мчали тротуаром і узбіччям: у Львові водії автобусів влаштували епічні перегони – фото і відео

У Львові 13 травня водії 2 автобусів влаштували перегони на вулиці Стрийській. Затору на дорозі не було, проте чоловіки не хотіли стояти перед світлофором, тож помчали узбіччям та тротуаром.

Про цей випадок Гарячу лінію міста Львова сповістив місцевий житель Олексій Вальков. В АТП №1, який обслуговує автобусний маршрут №10, вже відреагували на інцидент.

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Водії автобусів влаштували перегони

Львів'янин розповів, що 13 травня о 7:55 на перетині вулиць Стрийської та Мікльоша два міських автобуси влаштували перегони узбіччям.

Два автобуси громадського транспорту влаштували перегони узбіччям та тротуаром. Після чого успішно повернули до автовокзалу. Корку не було, тому про графік і GPS можете не розказувати. Мабуть, довго пили каву на кінцевій зупинці,

– зазначив Олексій Вальков.

На відео, яке оприлюднив чоловік, видно, що затору й справді не було. Проте низка автівок стояла перед світлофором. Ймовірно, водії автобусів не хотіли чекати зеленого світла й вирішили схитрувати, об'їхавши автомобільну чергу узбіччям.

Дивіться відео, як водії автобусів влаштували перегони:

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Як відреагував перевізник

Вальков звернувся до АТП №1 із запитанням, чи є для підприємства нормою така поведінка водіїв. На Гарячій лінії Львова розповіли, що звернення чоловіка скерували Управлінню транспорту і зв'язку та перевізнику.

"Як повідомили у Львівському комунальному АТП №1, з водієм автобуса ВС 2489 ЕТ, що курсує на маршруті №10, проведено виховну бесіду", – зазначили на Гарячій лінії міста Львова.

Водієві наголосили на обов'язковому дотриманні правил дорожнього руху. Як розповіли в АТП №1, керманич повністю погодився із зауваженням.



Водії їхали узбіччям і тротуаром / Фото Олексія Валькова



Затору на дорозі не було / Фото Олексія Валькова



З водієм автобуса №10 провели виховну бесіду / Фото Олексія Валькова