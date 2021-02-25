Журналісти медведчуківських ЗМІ "перебираються" на львівський канал: як він отримав ліцензію

Працівники медведчуківського медіахолдингу створюють новий канал на базі "Львівського незалежного". До слова, попередній власник каналу Роман Любицький володіє ще телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос". Журналісти цих ЗМІ запевняють, що власник не впливає на редакційну політику. Однак з'ясували, що один з медійників може бути причетний до отримання ліцензії львівського каналу.

Канал запускають колишні працівники каналів соратника Віктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Мовлення ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували через санкції РНБО.

До теми На базі львівського: співробітники медіа Медведчука створюють новий телеканал

Коротко про купівлю каналу

У Єдиному державному реєстрі 24 лютого у "Першого незалежного" змінився власник. Тепер це ТОВ "Медіахолдинг Новини", який перед цим створили журналісти медведчуківських ЗМІ. До слова, статутний капітал ТОВ становить 100 гривень, а засновників є також 100. Виходить, що кожен акціонер "скинувся" на створення по 1 гривні.

Очевидно, що Любицький продав львівський канал. Щоправда, він сам цю інформацію не підтвердив і не спростував.

Що кажуть журналісти інших ЗМІ Любицького

Колектив телеканалу НТА виступив із заявою, у якій засудили дії Любицького.

Ця інформація стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють для інтересів країни-агресорки Росії,

– мовиться у заяві.

Крім того, журналісти переконують, що Любицький – лише юридично дотичний до телеканалу НТА, тобто є директором ПП "НТА – Незалежне телевізійне агентство", яке володіє ліцензією на телевізійне мовлення. Стверджують, що контент для телеканалу створює інша юридична особа – ТзОВ "НТА+", засновниками якого є креативний продюсер Віталій Крутяков та головний редактор Наталія Струк.

Крутяков причетний до отримання ліцензії "Першого незалежного"

Попри те, що журналісти НТА стверджують, що Любицький лише "формальний" власник, сам Крутяков міг бути причетний до отримання ліцензії для "Першого незалежного".

У телеграм-каналі "П'ємонт" опублікували відео, на якому він представляв "Перший незалежний" на засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Засідання відбувалось 17 січня 2019 року. Вже тоді у членів Нацради виникло багато запитань до структури власності каналу, однак ліцензію таки дали.

Любицького виключили зі "Свободи"

Львівська міська організація ВО "Свобода" повідомила, що виключила Любицького зі своїх лав. Стверджують, що його дії можуть нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії.

Його мандат депутата місцевої ради буде складено. ВО "Свобода" вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами,

– зазначили в партії.

Також в партії попросили СБУ та Нацраду вжити заходів.