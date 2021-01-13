Проєкт Меморіалу Героїв Небесної Сотні, що розташований на вулиці Кривоноса у Львові, номінували на премію European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022. Цією відзнакою нагороджують найкращі проєкти сучасної архітектури.

Проєкт меморіалу Героїв Небесної Сотні потрапив до довгого списку номінантів. Невдовзі журі обере 40 проєктів та внесе їх у короткий лист. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Що відомо про номінацію проєкту Меморіалу Героїв Небесної Сотні

Про те, що проєкт меморіалу потрапив у номінацію, повідомило проєктне бюро Guess Line Architects, яке розробило цей проєкт у 2017 році. Проте поки на сайті премії немає інформації про номінантів.

Авторами проєкту Меморіалу Героїв Небесної Сотні є львівські архітектори Андрій Лесюк, Христина Пундак і Марія Яструбчак. Першу чергу меморіалу відкрили у серпні 2019 року. Тут встановили стелу з кортенової сталі та облаштували кілька оглядових майданчиків. На будівництво меморіалу вже витратили близько 20 мільйонів гривень.

У другій черзі запланували збудувати пішохідний міст від меморіалу до скверу "На валах". Його хочуть побудувати за кошти інвестора.

Цікаво! Проєкт Меморіалу Небесної Сотні у Львові у 2019 році отримав нагороду від Національної спілки архітекторів України у номінації "Ландшафтна архітектура".

Коротко про нагороду Mies van der Rohe Award