У мерії розповіли, коли у Львові завершиться опалювальний сезон

У Львові досі триває опалювальний сезон. У місті очікують похолодання, тож опалення поки не вимикатимуть. Проте у мерії розповіли, як львів'яни можуть самостійно регулювати подачу тепла до будинку.

У ЛМР розповіли, що львів'яни можуть самостійно відключити подачу тепла до будинку, якщо цього забажають. Для цього їм потрібно визначити відповідальну людину, яка регулюватиме подачу тепла за допомогою ІТП.

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Опалення поки не вимикатимуть

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що опалення наразі вимикатимуть. За її словами, з 14 квітня у Львові очікують похолодання.

Оскільки з середи прогнозують похолодання, то закінчувати опалювальний сезон поки не плануємо. Проте ми моніторимо температуру повітря вдень і вночі,

– зазначила посадовиця.

Маруняк додала, що котельні, які виробляють теплову енергію лише для опалення, працюють лише вночі, а вдень зупиняють свою роботу. Своєю чергою, ТЕЦ і котельні, які виробляють тепло і гарячу воду, працюють на мінімальних параметрах. За словами посадовиці, така організація роботи дозволяє уникати перегрівів й економити газ та гроші львів'ян.

Мешканці будинків можуть самі регулювати опалення

Маруняк зазначила, що львів'яни можуть самотужки регулювати подачу опалення до будинку. У Львові є 188 ІТП, які дозволяють це зробити.

"Також у нас 98% будинків мають лічильники теплової енергії. Відповідно, якщо мешканці визначають відповідальну людину, то вона може регулювати подачу тепла у будинку, незалежно від теплопостачального підприємства", – додала посадовиця.

Щоб регулювати подачу опалення, мешканцям потрібно відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі.

Якщо температура повітря на вулиці становить 6 – 8 градусів тепла можна повністю припинити подачу опалення до будинку. Для цього необхідно перекрити тепловий лічильник або запірно-регулювальну арматуру на вузлі управління системою центрального опалення будинку.

Якщо температура повітря на вулиці менша, ніж 6 – 8 градусів тепла, подачу опалення до будинку потрібно відновити.

Таке регулювання подачі тепла повинна виконувати відповідальна людина, яку призначають мешканці будинку.