Метадон з лабораторії ветуніверситета: справу наркоторговців скерували до суду – фото
У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо групи наркоторговців. Одним зі зловмисників був завідувач лабораторії Львівського університету ветеринарної медицини, який виготовляв метадон прямісінько у стінах вишу.
Члени злочинного угруповання продавали метадон на території всієї України. Також наркотики розповсюджували у відомому львівському кальян-барі. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
Цікаво Продавав наркотики у в'язниці: у Львові затримали "наглядача" Личаківської колонії – фото
Як зловмисники продавали метадон
- До злочинного угруповання входили 3 львів’ян та уродженець Кривого Рогу.
- Організатором наркобізнесу був власник львівського кальян-бару "Хаббл Баббл", який вже зачинили.
- Фасували та розповсюджували метадон 2 працівників цього бару.
- Наркотики виготовляв завідувач лабораторії Львівського ветуніверситету.
- Зловмисники збували метадон через кальян-бар та інтернет-магазин, надсилаючи наркотики поштою за попередньою передоплатою.
- Правоохоронці під час передачі чергової партії метадону затримали 35-річного організатора та 3 учасників угруповання віком від 21 до 36 років.
- Тоді поліцейські вилучили у них 1,2 кілограма метадону.
- Зловмисники продали 4,5 кілограма метадону, вартість якого на "чорному ринку" становить близько 2,7 мільйона гривень
Метадон виготовляли в лабораторії львівського вишу / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмисникам
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 4 учасників злочинної групи. Їх підозрюють за 4 статтями:
- Незаконне виробництво чи збут наркотиків та психотропних речовин – карається тюремним ув'язненням від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
- Незаконне виробництво чи пересилання прекурсорів – караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.
- Викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотиків, чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – караються позбавленням волі терміном від 2 до 6 років.
- Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків – караються тюремним ув'язненням від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
Невдовзі суд винесе зловмисникам покарання / Фото Львівської облпрокуратури
Поділитися новиною