У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо групи наркоторговців. Одним зі зловмисників був завідувач лабораторії Львівського університету ветеринарної медицини, який виготовляв метадон прямісінько у стінах вишу.

Члени злочинного угруповання продавали метадон на території всієї України. Також наркотики розповсюджували у відомому львівському кальян-барі. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури. Цікаво Продавав наркотики у в'язниці: у Львові затримали "наглядача" Личаківської колонії – фото Як зловмисники продавали метадон До злочинного угруповання входили 3 львів’ян та уродженець Кривого Рогу.

Організатором наркобізнесу був власник львівського кальян-бару "Хаббл Баббл", який вже зачинили.

Фасували та розповсюджували метадон 2 працівників цього бару.

Наркотики виготовляв завідувач лабораторії Львівського ветуніверситету.

Зловмисники збували метадон через кальян-бар та інтернет-магазин, надсилаючи наркотики поштою за попередньою передоплатою.

Правоохоронці під час передачі чергової партії метадону затримали 35-річного організатора та 3 учасників угруповання віком від 21 до 36 років.

Тоді поліцейські вилучили у них 1,2 кілограма метадону.

Зловмисники продали 4,5 кілограма метадону, вартість якого на "чорному ринку" становить близько 2,7 мільйона гривень

Метадон виготовляли в лабораторії львівського вишу / Фото Львівської облпрокуратури Що загрожує зловмисникам Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 4 учасників злочинної групи. Їх підозрюють за 4 статтями: Незаконне виробництво чи збут наркотиків та психотропних речовин – карається тюремним ув'язненням від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Незаконне виробництво чи пересилання прекурсорів – караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотиків, чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – караються позбавленням волі терміном від 2 до 6 років.

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків – караються тюремним ув'язненням від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Невдовзі суд винесе зловмисникам покарання / Фото Львівської облпрокуратури