Виготовляли метамфетамін на 8 мільйонів гривень щомісяця: у Львові викрили наркоторговців
Правоохоронці затримали 3 наркоторговців, жителів Львівської та Дніпропетровської областей. Зловмисники щомісяця виготовляли понад 10 кілограмів метемфетаміну вартістю близько 8 мільйонів гривень.
Наркоторговцям загрожує до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як затримали наркоторговців
- Правоохоронці встановили, що група наркоторговців, до складу якої входили жителі Львівської та Дніпропетровської областей, контрабандою переміщували наркотики та прекурсори з країн Західної Європи через митні пости Галицької митниці.
- Зловмисники використовували різні способи, щоб приховати заборонені препарати від митників.
- Окрім того, чоловіки налагодили схему системного виробництва та продажу наркотиків.
- Під час обшуків на території Львівської та Дніпропетровської областей правоохоронці затримали 3 наркоторговців віком 26 – 38 років.
- Лабораторія зловмисників діяла щонайменше протягом року.
- Щомісяця чоловіки виготовляли понад 10 кілограмів метамфетаміну.
- За цінами "чорного ринку" така партія наркотиків коштує понад 8 мільйонів гривень.
Що знайшли та вилучили правоохоронці під час обшуків
- наркотики та психотропні речовини вагою понад 2 кілограми;
- понад тисячу таблеток прекурсорів;
- 35 пакетів із канабісом;
- 9 тисяч доларів та близько 200 тисяч гривень;
- 2 одиниці зброї;
- лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення наркотиків;
- мобільні телефони;
- записи чорнової бухгалтерії.
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Дивіться фото затримання наркоторговців / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмисникам
Слідчі повідомили усім 3 зловмисникам про підозру в незаконному виробництві, виготовленні та збуті наркотиків. Їм загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере наркоторговцям запобіжні заходи. Наразі правоохоронці намагаються встановили інших співучасників злочину. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
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