Правоохоронці затримали 3 наркоторговців, жителів Львівської та Дніпропетровської областей. Зловмисники щомісяця виготовляли понад 10 кілограмів метемфетаміну вартістю близько 8 мільйонів гривень.

Наркоторговцям загрожує до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як затримали наркоторговців

Правоохоронці встановили, що група наркоторговців, до складу якої входили жителі Львівської та Дніпропетровської областей, контрабандою переміщували наркотики та прекурсори з країн Західної Європи через митні пости Галицької митниці.

та прекурсори через митні пости Галицької митниці. Зловмисники використовували різні способи, щоб приховати заборонені препарати від митників.

Окрім того, чоловіки налагодили схему системного виробництва та продажу наркотиків .

системного . Під час обшуків на території Львівської та Дніпропетровської областей правоохоронці затримали 3 наркоторговців віком 26 – 38 років.

віком 26 – 38 років. Лабораторія зловмисників діяла щонайменше протягом року.

Щомісяця чоловіки виготовляли понад 10 кілограмів метамфетаміну .

. За цінами "чорного ринку" така партія наркотиків коштує понад 8 мільйонів гривень.

Що знайшли та вилучили правоохоронці під час обшуків

наркотики та психотропні речовини вагою понад 2 кілограми;

понад тисячу таблеток прекурсорів;

35 пакетів із канабісом;

9 тисяч доларів та близько 200 тисяч гривень;

2 одиниці зброї;

лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення наркотиків;

мобільні телефони;

записи чорнової бухгалтерії.

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Дивіться фото затримання наркоторговців / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмисникам

Слідчі повідомили усім 3 зловмисникам про підозру в незаконному виробництві, виготовленні та збуті наркотиків. Їм загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере наркоторговцям запобіжні заходи. Наразі правоохоронці намагаються встановили інших співучасників злочину. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.