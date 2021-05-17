Ми побачили, наскільки важливою є оперативність, – Садовий про медреформу у Львові

У Львові до кінця 2021 року планують змінити медичну стратегію. Зокрема, міські медзаклади об'єднаються у 3 Територіальні медичні об'єднання. За словами міського голови Андрія Садового, ця реформа є критично важливою для Львова.

Садовий розповів про деталі нової медичної стратегії у Львові під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM". За словами міського голови, об'єднання медзакладів мають переваги як для лікарів, так і для львів'ян.

До теми У Львові зміниться медична стратегія: що це означає для медиків та пацієнтів

Міські лікарні об'єднають у 3 блоки

Садовий зазначив, що українці за рік пандемії коронавірусу зрозуміли, що здоров'я є найціннішим для кожної людини. Адже немає жодної родини, яка не стикнулась би з COVID-19.

Ми побачили, наскільки важливою є оперативність та якісний менеджмент у медзакладах. Цей позитив, який ми сьогодні маємо, це завдяки тому, що ми скоординували роботу наших лікарень. Зараз ми рухаємось в напрямку об'єднання наших медзакладів,

– додав мер.

Лікарні Львова об'єднають у 3 блоки:

Ургентна медична допомога . У перше Територіальне медичне об'єднання увійдуть 8-ма лікарня, лікарня швидкої меддопомоги та дитяча лікарня на вулиці Пилипа Орлика. Ці заклади працюватимуть в одному ургентному медичному об'єднанні, щоб пацієнти могли моментально отримувати необхідну допомогу. За словами міського голови, у Львові також планують збільшити карет швидкої допомоги. Наразі "швидкі" підпорядковані області, тож місту потрібно створити свою систему, щоб це все працювало в єдиному ключі.

. У перше Територіальне медичне об'єднання увійдуть 8-ма лікарня, лікарня швидкої меддопомоги та дитяча лікарня на вулиці Пилипа Орлика. Ці заклади працюватимуть в одному ургентному медичному об'єднанні, щоб пацієнти могли моментально отримувати необхідну допомогу. За словами міського голови, у Львові також планують збільшити карет швидкої допомоги. Наразі "швидкі" підпорядковані області, тож місту потрібно створити свою систему, щоб це все працювало в єдиному ключі. Лікарні вторинного рівня . У це ТМО увійдуть 1-ша, 5-та і 4-та лікарні. Садовий зазначив, що ці медзаклади потребують дуже великих інвестицій, щоб довести усе до хорошого рівня.

. У це ТМО увійдуть 1-ша, 5-та і 4-та лікарні. Садовий зазначив, що ці медзаклади потребують дуже великих інвестицій, щоб довести усе до хорошого рівня. Пологові будинки. За словами міського голови, момент народження дитини – це вкрай важливо. Тож слід об'єднати ці медзаклади для надання якісних послуг вагітним.

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Об'єднання лікарень Львова – це виважене рішення

За словами Садового, об'єднання медзакладів Львова – це виважене рішення. Зміна медичної стратегії дасть гарантії для медиків, що вони будуть мати стабільну роботу та вищу заробітну платню. Також реформа принесе низку переваг для львів'ян.

"Ця медична реформа є критично важливою для нашого міста, для громади", – підсумував Садовий.

У Львові вирішили змінити медичну стратегію через зміну підходу до фінансування галузі в Україні. Якщо не завершити реформу до кінця 2021 року, значна частина медзакладів міста може не витримати конкуренції. Тож, деякі лікарні не зможуть утримувати себе та оплачувати заробітну плату працівникам.