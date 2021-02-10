"Ми дуже голодні, а батьки не йдуть додому": у Львові діти викликали поліцію, поки рідні пиячили
У Львові батьки залишили трьох дітей одних удома, а самі пішли пиячити. Маленькі львів'яни дуже зголодніли, тож зателефонували до правоохоронців та попросили їх про допомогу.
Джерело:поліція Львівщини
Невідомо скільки часу діти перебували у замкненій квартирі. Правоохоронці склали на їхніх батьків адмінпротокол.
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Як правоохоронці рятували дітей
- 13-річний львів'янин зателефонував до поліції 6 лютого.
- Хлопчик розповів, що він, його молодша сестричка та 3-річний братик голодні, а вдома немає їжі.
- Він додав, що батьки відмовляються йти додому.
- За вказаною адресою прибули майор поліції Андрій Скіра та патрульні поліцейські Мар'яна Мороз-Сидорак та Денис Волчек.
- Правоохоронці заспокоїли дітей.
- Поліцейські принесли для них їжу й напої та встановили місце перебування матері та батька, які в той час пиячили.
Діти залишились вдома без нагляду / Фото поліції Львівщини
На батьків склали адмінпротокол
Правоохоронці склали щодо батьків адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також з ними провели роз'яснювальну бесіду.
Невдовзі бабця дітей зателефонувала до поліції та подякувала за допомогу її онукам, яких правоохоронці не залишили в біді.
На батьків склали адмінпротокол / Фото поліції Львівщини
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