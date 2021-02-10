"Ми дуже голодні, а батьки не йдуть додому": у Львові діти викликали поліцію, поки рідні пиячили

Джерело:поліція Львівщини
У Львові батьки залишили трьох дітей одних удома, а самі пішли пиячити. Маленькі львів'яни дуже зголодніли, тож зателефонували до правоохоронців та попросили їх про допомогу.
Невідомо скільки часу діти перебували у замкненій квартирі. Правоохоронці склали на їхніх батьків адмінпротокол.
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Діти залишились вдома без нагляду / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці склали щодо батьків адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також з ними провели роз'яснювальну бесіду.
Невдовзі бабця дітей зателефонувала до поліції та подякувала за допомогу її онукам, яких правоохоронці не залишили в біді.
На батьків склали адмінпротокол / Фото поліції Львівщини