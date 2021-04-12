Ми дуже хочемо послабити карантин у Львові, – Садовий

Через тривожну ситуацію з коронавірусом у Львові продовжили локдаун до 19 квітня. Мер міста Андрій Садовий розповів, що карантинні обмеження хочуть дещо послабити. Зокрема, у Львові планують відновити очне навчання для учнів початкових класів.

Міська влада консультуватиметься з МОЗ щодо послаблення карантину у Львові. Міський штаб з протидії коронавірусу аналізуватиме ситуацію з COVID-19, щоб дізнатись, чи можна послабити обмеження.

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Локдаун у Львові дав певний результат

Садовий розповів, що, на жаль, у Львові поки не відбулось очікуваного падіння темпів захворюваності на коронавірус. Станом на 12 квітня у стаціонарах медзакладів міста лікуються 1244 хворих, а 11 квітня госпіталізували 41 львів'янина. Проте за словами міського голови, локдаун дав певний результат. Посилений карантин суттєво знизив темпи поширення коронавірусу, тож медична система не дала збою.

Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в червоній зоні, і є певні державні норми, що може працювати, а що ні,

– зазначив мер.

Садовий додав, що міський штаб з протидії коронавірусу 12 квітня аналізуватиме ситуацію з COVID-19 та всі показники.

"Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення ми зможемо прийняти лише завтра", – додав міський голова.

Мер зазначив, що у Львові з 12 квітня зросте темп вакцинації. У місті готові вакцинувати комунальників та освітян, але для цього потрібен дозвіл міністерства.

"МОЗ визначає певну почерговість вакцинування, але на мою думку, потрібно переходити до швидких темпів, щоб побачити позитивний ефект, як в Ізраїлі чи Великобританії", – підсумував Садовий.

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Коротко про ситуацію з COVID-19 у Львові

У Львові станом на 12 квітня в стаціонарах лікуються 1144 пацієнти. З них 1094 людини – хворі на коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 26 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Міська влада вирішила збільшити резерв ліжкомісць до 2 тисяч.

На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові продовжили локдаун до 19 квітня.



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